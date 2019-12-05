Arpanın faydaları nelerdir? Arpanın vücuda yararları nelerdir?

Tek yıllık uzun gün bitkisi olarak bilinen arpa, Poaceae ailesinin, Hordeum cinsine aittir. Dünyada tüketilen en eski tahıllardan biri olan arpa, lif, vitamin ve mineraller sağlar ve bunlar da çeşitli sağlık yararları sunar. Peki, arpanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Arpa çok yüksek lif içeriği (hem çözünür hem çözünmez), selenyum ve magnezyum gibi vitaminler ve mineraller, liganlar olarak adlandırılan antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Ayrıca, kalp sağlığı ve diyabetten korunma gibi etkenler beslenme bakımından onu en iyi seçeneklerden biri yapar. İşte arpanın vücuda yararları…

ARPANIN FAYDALARI

Arpanın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Arpa besin bakımından zengindir ve selenyum, bakır, triptofan ve manganez gibi lif ve temel minerallerle doludur. Size enerji verir, içeriğinde bulunan manganez mutlu ve enerjik hissetmenize yardımcı olur. Ayrıca sinir sisteminizi yatıştırır.

– Arpa, içerdiği çeşitli esansiyel amino asitler nedeniyle ve kısmen de lif içeriği nedeniyle kilo vermeye yardımcı olur.

– Yapılan bir araştırma; arpa alımını artıran yetişkinlerin kan basıncında azalma yaşadıklarını göstermiştir.

– Arpa, meme ve diğer hormona bağımlı kanserlerin yanı sıra kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayan bitki lignaları bakımından zengindir. Serbest radikalleri ve visseral yağları azaltarak ve kan basıncını stabilize ederek, kanser ve kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

– Arpa, ayrıca romatoid artrit semptomlarını azaltmada yardımcı olabilecek bakıra sahiptir. Bakır serbest radikalleri etkisiz hale getirir, böylece hücre yenilenmesine yardımcı olur. Bakır, kollajen ve elastinin çapraz bağlanmasında esastır, bu da kemikleri ve eklemleri esnek yapar.

– Arpa, hücre yenilenmesine yardımcı olan fosfor bakımından da zengindir. Fosfor kemik oluşumunda yardımcı olur. Fosfor, genetik kodun temel bir yapı taşıdır ve sağlıklı hücre zarlarında ve sinir sistemimizde önemli bir rol oynar.

– Arpa, kardiyovasküler sistemimize sayısız fayda sağlayan harika bir niasin kaynağıdır (B vitamini). Niasin, kötü kolesterol, lipoprotein (a) ve serbest radikallerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda kan pıhtılaşması riskini azaltır.