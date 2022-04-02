Atıklar sanat eserine dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Rotary 2440. bölge işbirliğiyle düzenlenen Refüze Sergisi, Çetin Emeç Salonu’nda açıldı. 17 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak sergide Başkan Tunç Soyer, “Ne zaman ki doğanın bir parçası olduğumuzu idrak edeceğiz ve doğayla uyumlu bir şekilde yaşayacağız işte o zaman kainat çok daha yaşanılır olacak” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Rotary 2440. bölge işbirliğiyle Çetin Emeç Salonu'nda Refüze Sergisi açıldı. Geri dönüşüme ve atık malzemelere dikkat çekmek amacıyla sanatçı Fırat Karapınar'ın çalışmalarının yer aldığı serginin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İspanya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Hector Castaneda, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve eşi Gülseren Purçu, Rotary 2440. Bölge E-Kulübü Başkanı Melih Uçar, sanatçı Fırat Karapınar ve sanatseverler katıldı. Sergide bit pazarından alınan ürünler, sanayi atıkları, köstekli saat, kumaş parçalarına ek olarak yosun, deniz süngeri, midye gibi doğal malzemelerden de yararlanıldı. Serginin geliriyle Hüseyin Sarı Ortaokulu'nun dış cephesi boyanacak.

“DOĞANIN BİR PARÇASI OLDUĞUMUZU UNUTTUK”

Açılış konuşmasında Başkan Tunç Soyer, “Aborjinlerin kültüründe doğanın bir parçası olmak kabulü var ve bu felsefenin bugün sanatla buluşmuş olması son derece heyecan verici. Biz doğanın bir parçası olduğumuzu unuttuk. Onun içindir biz bu tabiatta tahribat yaratmaya devam ediyoruz. Ne zaman ki doğanın bir parçası olduğumuzu idrak edeceğiz ve doğayla uyumlu bir şekilde yaşayacağız işte o zaman kainat çok daha yaşanası olacak. Bu sergi hayat tarzımızı bize değiştirmemiz gerektirdiğini hatırlatıyor. Aldığımız şeyleri kazandığımız parayla aldığımızı zannediyoruz. Oysaki o parayı kazanmak için harcadığımız zaman ile alıyoruz. Parayla satın alınamayacak şey zaman ve biz zamanı ıskalamış oluyoruz. Bu sergi bana bunları da hatırlattı. Dolayısıyla ben sanatçımız Fırat Karapınar'a kendimizle bir hesaplaşma mücadelesi vermemizi sağladığı için teşekkür ederim” dedi.

Disiplinlerarası çalışmalarını sürdüren Fırat Karapınar ise özellikle spor ayakkabılardan kaynaklı ciddi bir atığın mevcut olduğunu dile getirerek şöyle konuştu; “Yılda 25 milyar spor ayakkabı üretiliyor ve bunlar geri dönüşüme dahil edilmiyor. Biz ayakkabılardan da farkındalık yaratabileceğimizi düşündük ve atılmış ayakkabıların parçalarından plastik nesnelerden, kumaş parçalarından, insanların yaşamlarına dokunmalarını sağlamaya çalıştık. Bu eserleri yaratırken Zygmunt Bauman'ın ‘Iskarta Hayatlar' adlı kitaptan esinlendim. Renk olarak altın, gümüş ve bakır gibi sembolik renkler tercih ettim. Bunları seçmemin özel bir nedeni var; madeni değerler tüm dünya sınırlarını yeniden şekillendiriyor ve değerli kılıyor. İzmir'in kent kültürüne nitelikli mekanlar kazandırdığı ve genç sanatçılarla ilgilendiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederim.”

2 SENE SÜREN ÇALIŞMANIN SONUCU

Ürünlerinde kullandığı malzemeleri özellikle atıklardan seçtiğini ifade eden Karapınar, “Günümüzde malzeme sorunu yaşanıyor. Ben de tasarımlarımı daha çok farkındalık oluşturmak amacıyla yapıyorum ancak bunun yanında deniz kabuğu gibi doğal içerikli ürünlerden de yararlandım. Sergimiz 36 eserden oluşuyor. Pandemi sürecinde yaklaşık 2 sene süren çalışma sonucunda elde edilen ürünler. Eserleri görenler elbette şaşırıyor. Eserler, heykel gibi göründüğü için ilgi çekici bulunuyor. Bu ürünlerin geri dönüşüm malzemesi olduğunu dokunduktan sonra anlıyorlar ” diye konuştu.

GELİRİ ORTAOKULA GİDECEK

Rotary 2440. Bölge E-Kulübü Başkanı Melih Uçar ise “Genç sanatçılarımızı desteklemeye her zaman devam edeceğiz. Ayrıca bu sergi geri dönüşümü anlatmanın yanı sıra bir başka özel anlam da ifade ediyor. Sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı ile sanatçımız Fırat Karapınar'ın da görev yaptığı Hüseyin Sarı Ortaokulu'nun iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bir sanat atölyesi açılması için katkılarımızı da sunacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu misafirperverliği için de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Uçar, Rotary 2440. Bölge flamasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hediye etti.

Refüze Sergisi disiplinlerarası bir sanat alanı yaratmak, endüstriyelleşmiş estetik değerlere karşı deneyimi güçlendiren ortamlar yaratmak, sanat için hammaddeyi sürdürülebilir kılmak, satın almak yerine geri dönüşüm materyallerini tercih ederek üretilen atık miktarını azaltmayı hedefliyor. 17 Nisan Pazar gününe kadar açık olacak sergi hafta içi 10.00 ile 17.00 hafta sonu 11.00 ile18.00 arasında Çetin Emeç Salonu'nda ziyaretçilere açık.