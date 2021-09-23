Atletizmle kanseri yendi, yarı maraton kazandı

Kocaeli’de yaşayan Şehnaz Yaman, spor sayesinde moral bularak meme kanserini atletizmle yendi. Katıldığı 10 kilometrelik yarı maratonda, kendi yaş grubunda birinci olan Yaman, "Sonuçlarım çok iyi çıkmaya başlayınca doktorlar da şaşırdı. Atletizm, bu hastalığı yenmemde benim için bir öncü oldu" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Körfez ilçesinde yaşayan Şehnaz Yaman, geçen yıl meme kanserine yakalandığını öğrendi. Gençlik yıllarında atletizmle ilgilenen ancak evlilik ve işi nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan Yaman, hastalığı yenebilmek için tekrar başladı. Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle küçük yürüyüşlerle spora başlayan Yaman, zaman içinde kendisini geliştirerek, uzun koşular yapmaya başladı.

Bu süreçte sporla moral bulan Yaman, meme kanserini de yendi. Antrenörü Binali Aslan ile yaptığı çalışmaların ardından Kadıköy Belediyesi tarafından Şiddete Karşı Koş sloganıyla düzenlenen yarı maratona katılan Yaman, 10 kilometrelik koşuda, kendi yaş grubunda birinci oldu.

“BÜYÜK MORAL OLDU”

Aşçılık yapan Şehnaz Yaman, gençliğinde bırakmak zorunda kaldığı atletizme, hastalığı sırasında tekrar başladığını belirterek, “Meme kanserine yakalandığımı öğrendikten sonra çok ağır kemoterapiler aldım. O kemoterapileri alırken benim bir şeyler yapmam lazımdı. Ben de doktorlarıma spor yapmak istediğimi söyledim. Onlar da onay verdi” dedi.

Önce haftanın birkaç günü 10-15 dakikalık kısa yürüyüşlerle başlayan Yaman, “Hastalığımda benim için çok büyük bir moral olduğunu görünce atletizme devam etme kararı aldım. Koşmaya başladım. Ufak ufak başladım sonra bir baktım ki koşuyorum. Sonrasında çok daha iyi ilerledik” diye konuştu.





“DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI”

Spor sayesinde moralinin düzeldiğini ve tahlillerinin iyi çıkmaya başladığını söyleyen Şehnaz Yaman şunları söyledi:

“Uzun mesafeli, 1- 2 saatlik yürüyüşler yapıyorduk. Sonuçlarım çok iyi çıkmaya başlayınca doktorlar da şaşırdı. Atletizm bu hastalığı yenmemde benim için bir öncü oldu. Ben de halen kemoterapi almaya devam ediyorum ama koşmaya da devam ettiğim için katılmaya karar verdim.”

“Geçen hafta yarışa gittik. 10 kilometrelik koşuda, bayanlar arasında kendi yaş grubumda birinci oldum. Şu anda hastalığı yendim ama tedavi sürecim devam ediyor. 21 günde bir kemoterapiler almaya devam ediyorum. İlaçlar almaya devam ediyorum. Bu süreçte sporla devam ediyoruz.” (DHA)