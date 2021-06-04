Atom bombasına direnen bitki her derde deva

Ana vatanı Orta ve Doğu Çin olan Mabet ağacı bin yıl kadar uzun süre yaşayabiliyor. Atom bombasına maruz kalan Hiroşima'da, sağ kalan tek bitki türü olarak bilinen Mabet ağacının faydaları da saymakla bitmiyor.

Ağaç Türkiye'de birkaç ilde AR-GE çalışmaları ile yetiştirilmeye çalışıldı. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran Mabet ağacı ‘Beyin ağacı' olarak da anılıyor. Tarihi 200 milyon yıl öncesine dayanan Mabet ağacının günümüzde hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmuyor.

Sadece yaprakları tüketilen Mabet ağacının kalp damar rahatsızlıklarından beyin gelişimine kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Sivas Çarşıbaşı mahallesinde bulunan Aktar Orhun Özfidancı, mabet ağacı yaprağının faydalarını anlattı.

GİNKGO BİLOBA

Aktar Orhun Özfidancı,,mabet ağacı yaprağının birçok faydası olduğunu belirterek, “Çin menşeili bir yapraktır. Bu yaprak genel olarak demleme usulü ile tüketilir. Yaşı kaynatılarak da kullanılabilir ama kurusunu demleyip içmek daha fayda gösterir. Kapsülleri de mevcuttur. Mabet ağacı ginkgo biloba ismiyle de bilinir. Bu yaprağın faydaları şunlardır. Algı yönetimini sağlar, zihinsel yorgunluğu alır. Kulak çınlamasına, vertigo hastalığına fayda gösterir. Vücudun kendisini toplamasını sağlar. B12 ihtiyacı bu yaprakla giderilebilir. Kalp damar rahatsızlıklarında kullanılır'' dedi.

YANLIŞ TOPLANDIĞI İÇİN TEHLİKEDE

Özfidancı, mabet ağacı yaprağının tehlike altında söyleyerek,“ Mabet ağacı yaprağı şuanda Çin taraflarından geldiği ve yanlış toplandığı için şuanda tehlikede. Türkiye'de de 1800'lü yıllarda İstanbul taraflarında kent ormanında yetiştirilmeye başlanmış. Müşteri geliyor. ‘Benim unutkanlığım var ya da şöyle bir rahatsızlığım var bize hangi ürünü önerebilirsin' diyor. Bizde ağırlıklı olarak mabet ağacı yaprağını öneriyoruz. 40 gramlık paketlerde satışını yapıyoruz fiyatı ise 15 lira'' şeklinde konuştu. (İHA)