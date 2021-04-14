Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı

Karadeniz’de geçen eylül ayında “vira bismillah” diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesi teknelerini limana demirledi. Trabzon’un Akçaabat ilçesinde balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri ve zarar gören ağlarını imece usulü onarmaya başladı. Ağ bakım ve onarım işlemlerinin ardından teknelerini de bakıma alacak olan balıkçılar, yeni sezonu bekleyecek.

“ARKADAŞLARIMIZ MAĞDUR OLDU”

Balıkçı Mustafa Topal, “8 ay boyunca çalıştığımız ağların tamiratını yaptık. Eski ağları söktük şimdi yerine yeni ağları koyuyoruz. 4 ay sonra tekrar denize çıkacağız. Yeni sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl avlanan hamsiler ince olunca devletimiz tedbir amaçlı yasak koydu. Bu yasaktan mağdur olan arkadaşlarımız oldu. Ama av sezonu yine de iyi geçti. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterir” dedi.

Gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını belirten Mahmut Kara, “Sezonu erken kapattık. Şimdi tayfa tekneyi gelecek sezon için hazır hale getirecek ve daha sonra çalıştığı ücretini alıp gidecek. Denize serdiğimiz ağlar aylarca kullanıldığı için yıprandı. Şimdi onları yeniliyoruz, tamir yapıyoruz. Balıkçının umudu tükenmez. Her sene daha da iyi olacak diye bekliyoruz” diye konuştu.

VAN GÖLÜ’NDE DE YASAK BAŞLIYOR

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali için de 15 Nisan’da av yasağı başlayacak. Son kez ağlarını çeken balıkçılar, 90 gün boyunca gölde inci kefali avlayamayacak.

Van Tarım İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefalinin av yasağının 15 Nisan ile 15 Temmuz arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“2020’de 895 denetim yaparak, kaçak avlanan 80 ton inci kefali yakaladık. Bir o kadar canlı balığı da göle geri bıraktık. Bu kapsamda jandarma, emniyet ve belediyelerle çok uyumlu bir çalışma içerisindeydik. Bu çalışmayı bu yıl da yapacağız. Bu kapsamda bu yıl bakanlığımızın ödenekleriyle 11 araç alınarak ilçelere jandarma ve emniyete teslim edildi. Bu konuda valilik, üniversite ve zabıta ekiplerinin çok büyük destekleri oluyor. İnci kefalinin çoğalması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. ODTÜ, YYÜ, Munzur Üniversiteleri ile Elazığ Su Ürünleri ve Tarım il Müdürlüğü ile yaptığımız 4 yıllık stok belirleme çalışmaları da bitecek. Balıkçıların kontrollerini yaparak ağlarını topluyoruz ve bunlara eğitimler veriyoruz. Balıkçılar, av yasağı öncesi teknelerini kıyıya yanaştırarak son kez ağlarını çektiler.” (DHA)

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