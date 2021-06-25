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Ayı ailesi yemekte

Uludağ'da anne ayı kendisinin ve yavrularının karnını doyurabilmek için önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip kendisinin ve çocuklarının karnını doyurdu

Güncellenme: 15:00, 25/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Ayı ailesi yemekte

Uludağ'da bir anne ayı, kendisinin ve 2 yavrusunun karınlarını doyurabilmek için önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve iki yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynırının yanında bir süre arandı… Sonra çöp konteynırını sokak lambasının altına taşıdı.

Temizlik görevlisini aratmayan anne ayı daha sonra ışığın altında çöp konteynerini devirdiği kameralara yansıdı. Sokak köpeklerinin de ayılara saldırmaya çalıştığı ve ayılar tarafından kovalandığı görüldü. (İHA)

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