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Ayının kaplanlarla dostluğu
Ayının kaplanlarla dostluğu
Vahşi yaşamda birbirlerinin düşmanı olan kaplanlar ve ayının dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesindeki Ayı Silva ve Kaplan Kimbo'nun yüzünden bal yalaması izleyenleri gülümsetti.
Yaşam 18 Haziran 2020 - 14:14

Yavru ayı ve 2 yavru kaplan birlikte aynı kafeste büyütüldü. Vahşi hayatta birbirleri ile yakın görülmeyen hayvanların birlikte büyümelerinden dolayı aralarında oluşan dostluk görenleri hayrete düşürüyor. Kaplan Kimbo ve Çilek birlikte büyüdükleri ayı Silva ile birlikte aynı kafeste yaşayıp birlikte uyuyor.
Birbirleri ile kafeste oyunlar oynayan hayvanları yan yana görenler cep telefonları ile o anları kaydediyor. Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı pençeleri ile yüzüne zarar vermeden tutuyor. Hayvanların o sevimli anları ise izleyenleri gülümsetti. (İHA)

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