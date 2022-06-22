Bahçesine giren timsahı tavayla kovaladı

Avustralya'da bir adam bahçeye giren 2.5 metrelik timsahı kızartma tavasıyla kovaladı.

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Avustralya’nın kuzey bölgesinde yer alan Goat Adası’nda bir timsah gece kulübünün bahçesine girdi.

Timsahı fark eden gece kulübü sahibi Kai Hansen, olaya hemen müdahale ederek, eline aldığı tavayla 2.5 metre uzunluğundaki timsahı bahçesinden kovaladı.

Timsahın yavaş hareketlerle önce bahçeye girdiğini daha sonra ise agresif davranmaya başladığını söyleyen Hansen, “Bunun her gün yaşanan bir olay olduğunu söyleyemem. Fakat elimden geldiği kadar güvende kalmalıyım. Hiç kimse yaralanmadı ve timsah iyi bir ders aldı” dedi.

Hansen, 2018 yılında Pippa isimli köpeğinin timsah tarafından öldürüldüğünü söyledi. (İHA)

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