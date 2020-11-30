Baraj suları çekildi, mahalle sakinlerinin hatıraları canlandı

Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Sır Barajı’nın yükselmesiyle sular altında kaldı.

Evi ve bahçesini sular altında bırakan mahalle sakinleri, şimdilerde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yerleşim kalıntılarında anılarını yaşıyor.

Çeşitli taş yapıların ortaya çıktığı görüntüleri çekmek için buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılar ise “Bir mahallenin sular altında kalması telaffuz itibarıyla çok basit olabilir ama orada insanların geçmişi, anıları ve tarihi hepsi suların altında kalıyor. Sular çekilince bizler de buraya gelip o duyguyu hem yaşamak hem de fotoğraflamak istedik” dedi. (İHA)