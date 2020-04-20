Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan barbunya baklagiller ailesinden bir besindir. Görüntü olarak kuru fasulyeye benzese de tat ve besin değerleri olarak farklılık gösterir. Beyaz, krem, siyah, kırmızı, mor, benekli, çizgili ve benekli dahil olmak üzere çeşitli renk ve desenlerde bulunurlar. Peki, barbunyanın faydaları nelerdir? Barbunya neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Barbunya’nın bir böbreğe şekil ve renk bakımından görsel benzerliği vardır ve böbreklerde kum ve taş oluşumunu önleyen ve bunların vücuttan ağrısız şekilde atılmasını sağlar. Bitki bazlı proteinler bakımından önemli bir kaynak olan barbunya ayrıca çeşitli vitaminler ve mineraller açısından da zengindir. İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'da çokça tüketilen barbunya ilk kez Antik Yunan'da yetiştirilmiştir. Peki, kanser, kalp hastalığı ve diyabet riskinin azaltılması da dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı bulunan barbunyanın faydalarına gelin daha yakından bakalım. Barbunyanın faydaları nelerdir? Barbunya neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

BARBUNYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Barbunyanın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Çok önemli bir protein kaynağıdır.

– Kolesterolü düşürür.

– Kalp krizi gibi kalp ile ilişkili hastalıklarla savaşmasına ve güçlü bir kalbin korunmasına yardımcı olur.

– Diyabet gelişme riskini azaltır.

– Migren baş ağrılarını önlemeye yardımcı olur.

– İçeriğindeki yüksek bakır artrit gibi durumlarda iltihabı azaltır.

– Kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

– Astımı hafifletir.

– İçeriğindeki B1 vitamini konsantrasyon ve hafızayı artırır.

– Alzheimer ve demans gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlatır.

– Enerjiyi artırır.

– Barbunya folat gibi mükemmel bir B-vitamin kaynağıdır. Folat, anne karnındaki bebeğin gelişimini destekler.

– Vücudu toksinlerden arındırır.

– Doğumu yaklaşan veya adet dönemindeki kadınların tüketmesi tavsiye edilir.

– Sindirim sistemindeki lif oranını artırarak zayıflamaya yardımcı olur.

– Kemiklerin gelişimine katkı sağlar.

– Romatizmaya iyi gelir.

– Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önler. Oluşmuş olanların da ağrısız şekilde atılmasını sağlar.

– Tırnakların kırılmasını önler.

– Cilt sağlığını destekler.

– Ciltteki kırışıklıkları giderir.

– Kabızlığı giderir.