Başkan Büyükerşen, milli voleybolcu Meryem Boz’un heykelini yapacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Eskişehirli Milli Voleybolcu Meryem Boz, her gün binlerce misafirin ziyaret ettiği Balmumu Müzesi’nde bir araya geldi. Başkan Büyükerşen. Milli Voleybolcu Boz’un maskını aldı. Boz’un Eskişehir’in ve Türkiye’nin önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, kendisinin maskının alındığını ve en kısa sürede kendisinin heykelinin de müzedeki yerini alacağını ifade etti.

Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu seçilen Milli Voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir araya geldi. Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret eden Boz, müzeye hayran kaldığını ifade ederek özellikle Atatürk heykellerinin çok başarılı olduğunu ifade etti.

MASKI ALINDI

Başkan Büyükerşen ile bir araya gelen Boz'un Balmumu Müzesi'nde heykelinin yapılması için maskı alındı. Meryem Boz'un Eskişehir'in ve Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, kendisinin maskının alındığını ve en kısa sürede kendisinin heykelinin de müzedeki yerini alacağını ifade etti. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol takımından büyük zaferler beklediklerini belirten Başkan Büyükerşen, bu zafere Meryem Boz'un da büyük katkısı olacağına inandığını ifade etti.

Büyükerşen, “Meryem kızımız, Eskişehir'in yetiştirdiği başarılı sporculardan birisi. Şampiyon olarak bizlere büyük bir gurur yaşattıkları turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Hem kendisine hem tüm takım arkadaşlarına bizlere yaşattıkları büyük gurur dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Eskişehirliler olarak onu izlemekten büyük keyif alıyor ve başarıları ile gurur duyuyoruz” dedi.

Müzeye hayran kaldığını ifade eden Meryem Boz ise kendi heykelinin de müzede yer alacak olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.