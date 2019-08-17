Bebekler kaç aylıkken yürümeye başlar? Bebekler genellikle ne zaman yürümeye başlar?

Aileler olarak bebeğinizin yürümesini sabırsızlıkla beklersiniz. Anne ve babaların bu dönemlerde sabırlı olması ve bu anların son bulacağını hatırlaması gerekir. Bebeğiniz yürüdüğünde onunla gezmek, parka gitmek, koşup oynamak gibi hayalleriniz olabilir. Yürüme eylemine başlayan bebek kısa zamanda yürür. Peki bebekler ne zaman yürümeye başlar?

Bebeklerin yürümeye başlangıç zamanı ortalama 12-18 ay aralığında gerçekleşmektedir. Bazı bebekler dokuz ay gibi bir dönemde yürürken bazı bebekler 18 aydan sonra yürümeye başlarlar. 18 ayına gelip hala yürümeyen bebekleri mutlaka doktora götürmenizde fayda vardır. İşte ilk adımlarını atan bebeklerinize yardımcı olamk için yapmanız gerekenler…

BEBEKLER NE ZAMAN YÜRÜMEYE BAŞLAR?

Bebeğin rahatlığını sağlayın

Bebeğinizi çok sıkı giydirmeyin. Rahat kıyafetlerle bebeğinizin rahatlığını sağlayın. Ayaklarını sıkan ayakkabılardan uzak durun. Bebeğinizin etrafında ona zarar verecek eşyaları kaldırın. Devireceği eşyalar var ise bu dönem oluşabilecek kazaları engellemek adına bir süre etraftan kaldırmalıdır.

Bebeğinize destek olun

Bebeğiniz her daim sevgi ve ilgiye muhtaçtır. Belki anne ve baba adayları bebeklerinin gelişimini izlerken kendileri de çok zor anlar yaşayabilir fakat bebeğinize vereceğiniz sevgi karşısında bebeğiniz herşeyi başaracaktır. Hem siz hem bebeğiniz verilen emeğin karşısında mutluluk duyacaktır. Bebeğiniz zorlandığı anlarda bebeğinize kızmayın bebeğinize destek olup onun yürüme ve gelişme eylemlerine katkı sağlayın.

Bebeğiniz ilk adımlarını attığında bırakın düşsün

Bebeğiniz her şeyden önemlidir. Anne baba olarak bebeğinizi gözünüzden sakınırsınız. Bazen öyle anlar olur ki her anınız tedrirginlikle ve acabalarla doludur. Bebeğiniz büyüyüp gelişirken anne ve babanın tutumu çok önemlidir. Bu durum bebeğin yürüyüşüne, yemek yiyişine, tüm hal ve hareketlerine yansımaktadır. Bebeğinizi ve kendinizi rahat bırakın. Bebeğinizin düşüp kalkarak herşeyi keşfetmesine izin verin. Bırakın karşılaştığı zorluklara kendi mücadele etsin..

Bebeğinizin yürümesine yardımcı parçalar alabilirsiniz

Bebeğiniz ayakta durmaya başladığında bir sorun olmadığı takdirde mutlaka kısa zamanda yürümeye başlayacaktır. Minik bebeğinize yürüteç gibi yardımcı parçalar alıp bebeğinizi yürümeye teşvik edebilirsiniz. Yürüteç öğretici olmakla birlikte uzun zaman yürüteçte vakit geçirildiğinde bacaklarda şekil değişikliği ve yürümeme gibi sıkıntılar yaratabilir.