Bebekler ne zaman sünnet ettirilmeli? Bebeklerde sünnet yaşı kaçtır? 1szcu

Erkek çocuk sahibi olan ebeveynlerin düşündüğü durumlardan biri de sünnettir. Sünnet uzman kişiler tarafından hijyenik ve steril bir hastane ortamında yapılması gereken bir işledir.Doktorlar Zaman zaman çocukların korkulu rüyası olan sünnet 3-6 yaş aralığındaki çocuklara önerilmemektedir. Peki Bebekler ne zaman sünnet ettirilmeli? Sünnet yaşı kaçtır?

Erkekliğe ilk adım olarak görülen sünnetin doğum anından kısa bir zaman sonra yapılması çocuğun travma yaşamasını engellemekte ve psikolojik olarak olumsuz etki bırakmamaktadır. 3-6 yaş arası çocuklarda kişilik gelişiminin yoğun olduğu dönemler olduğu için yapılmamasında fayda vardır. 2500 gr ağırlığındaki bebeklerin doğumdan bir gün sonra sünnet olmasında hiçbir sakınca yoktur. Aksine bebeğin yarasının iyileşme süreci çok daha hızlı çok daha rahat geçecektir.

LOKAL Mİ ANESTEZİMİ HANGİSİ DAHA DOĞRU?

İlk altı ayını doldurmuş bebekler hariç çocukların tamamen uyutulmasında fayda vardır. yeni doğan bebekler ilk ayına kadar penis bölgesindeki sinirlerin henüz tam olarak his duymamasından dolayı lokal anestezi ile yapılmasında bir sakınca olmayacaktır. Çoğu ailenin anestezi hakkında kafasında bir takım sorular ve korkular bulunmaktadır. Sünnet sırasında uygulanan anestezi ameliyatlarda kullanılan anesteziden çok daha hafif olmaktadır. Anestezi sonrası bir takım kas gevşeticiler kullanılmadığından bu ilaçların herhangi bir yan etkileri olmayacaktır. Anestezi ile derin bir uyku hali sağlanır ve kısa zamanda sünnet işleminin sağlıklı bir şeklide sona ermesi sağlanmaktadır.

SÜNNET SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sünnet sonrası o bölgeye gelecek darbelere karşı korunaklı olunmalı. Bisiklete binme, top oynama ve yüzme gibi aktivitelere penis iyileştikten sonra devam edilmesi gerekir.

SÜNNET SONRASI BEBEK BEZİ BAĞLANMALI MI?

Sünnet sonrası bebeklerin bezinin bağlanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bebek sünnet olduktan bir zaman sonra hiçbir acı duymadan gündelik hareketlerini zorlanmadan yerine getirebilir. Çocuklarda sünnete uygun iç çamaşırı giyinerek bölgenin bu aşamayı kolaylıkla atlatılması sağlanır.

SÜNNET SIRASINDA OLUŞABİLECEK SIKINTILAR

Kesilecek derinin fazlaca kesilmesi penisin daha fazla kanamasına ve daha geç iyileşmesine neden olabilir. Sünnet sonrası kanama normaldir fakat bunun normalden fazla olması sıkıntılar doğurabilir. Bu nedenle güvenilir bir doktora ve hastaneye başvurmanızda fayda olacaktır.