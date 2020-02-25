Bebeklerde baş çevresi kaç cm olmalı? Bebeklerde baş çevresi nasıl ölçülür?

Anne karnındaki bebeğinizin fiziksel gelişimi bu aşamada oldukça önemlidir. Ancak bir bebek günde 20-30 gram alır ve bir ay içerisinde yaklaşık 1 kilo alarak normal bir kiloya ulaşırlar.

Çocuk doktorunuz bebeğinizin baş çevresine özellikle dikkat edecektir. Çünkü beyninin büyümesi ile yakından ilişkilidir. Bebeğinizin kafatasındaki kemikler doğduktan sonra büyümeye devam eder ve diğer ilk 4 ay boyunca kafatasında hızlı bir gelişim yaşanır. Ortalama yeni doğan bebeğin baş çevresi yaklaşık 35 cm (13 3/4inç) ölçülerek, bir aya kadar yaklaşık 38 cm büyüme büyüyebilir.

BAŞ ÇEVRESİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Bebeklerde baş ölçümü nasıl olur sorusu her anne adayının karşılaştığı önemli bir konudur. Normal bir doğum yaptıysanız bebeğinizin kilosu yaklaşık olarak 2,5-4 kilo arasında değişebilir. Eğer bebeğinizin kilosu 2,5 kilonun altında ise bebeğiniz düşük ağırlıklı ancak bebeğiniz 4 kilodan daha fazla doğarsa iri bebek olarak adlandırılabilir. Bebeğinizin düşük ağırlıkta olması gelişiminde bir problem olduğu anlamına gelmez. Yalnızca bebeğiniz zayıf olabilir ve bu durum zamanla sorun olmaktan çıkar. Yenidoğan bebeklerin baş çevresi genellikle 33-37 cm arasında ölçülere sahip olabilir ve bu ölçülere giren bebekler normal değerlere sahip olarak belirlenir.