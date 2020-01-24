Yeni doğanlarda damak düşmesi oldukça sık rastlanan bir durumdur. Yeni doğan bebeklerin %85 ila 90 arasında görülmektedir. Peki, bebeklerde damak düşmesi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

Annelerin sıklıkla merak ettiği konulardan biri de yenidoğan bebeklerde damak düşmesidir. Yenidoğan bebeklerde görülen damak düşmesi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Bebeklerde damak düşmesi nedir? Belirtileri ve tedavisi…

BEBEKLERDE DAMAK DÜŞMESİ NEDİR?

Damak düşmesi, bebeğin anne memesini kavrayamaması sonucunda oluşan bir durumdur, tıbbi bir kelime değildir. Bu durum bebeğin emerken çıkardığı sesler ile anneler tarafından kolaylıkla fark edilebilir. Bebekler damaklarıyla annesinden süt emmeye çalışırken zorlanabilir bu da damağın düşmesine sebebiyet verebilir.

BEBEKLERDE DAMAK DÜŞMESİNİN NEDENLERİ

Bebeklerde damak düşmesinin nedenlerinden biri bebeğin doğduktan sonra annesinden uzun süre ayrı kalmasıdır. Bu duruma alışık olmayan bebek emmede şaşırır ve oldukça çok zorlanır. Bu olayın olmaması için öncelikle bebek doğar doğmaz annesine verilmelidir. Bebeklerde gerçekleşen damak düşmesinin nedenleri annesinin memesini içgüdü ile bulamaması ve ona yapışamamasıdır. Bu durumlarda bebekler çok fazla zorlanmamalıdır. Eğer sizin de bebeğinizde bu sorun var ise mutlaka doktora götürülmeli ve doktor kontrolünde olunmalıdır.

BEBEKLERDE DAMAK DÜŞMESİ BELİRTİLERİ

Yenidoğan bebeğin memeyi ağzında tutamaması, ağzının kenarından sütü akıtması gibi durumlar ilk ve en belirgin belirtilerdir. Bu durumda bebek emerken garip sesler çıkarabilir ve süt emerken zorluk yaşayabilir.

BEBEKLERDE DAMAK DÜŞMESİ TEDAVİSİ

Bebeklerde damak düşmesi tedavisi oldukça basittir. Tıpta yenidoğan bebeklerde damak düşmesi durumu her ne kadar tedavi edilmesi gibi bir durum bulunmasa bile yeni doğum yapan annelere hemşire yardımı ile bebeğin emmesine yardımcı olunabilir.

Bebek meme başı şaşkınlığı denen bu durum gerçekleşirse eğer bebeğiniz sürekli ağzından süt kaçırıyor ise ya da bebek memeyi doğru kavrayamazsa bu durumda hemşire yardımı ile doğru bir şekilde tutabilirsiniz. Bu doğrultu da anne ve bebeğe uygun bir çare bulunur. Annede bulunan meme sorunları ya da bebekte bulunan çene sorunları da bebeğin memeyi emmesini etkileyebilir. Aileler genel olarak bebeğin damağına basılarak düzeltebileceklerine inanmaktadırlar fakat bu tıp kurallarına uygun değildir ve her zaman işe yaramaz. Etkili bir çözüm için mutlaka emzirme danışmanına gidilmelidir.