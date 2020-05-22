Yaygın olmasa da, bazı bebeklerin doğumda işitme kaybı olabilir. İşitme kaybı bir veya her iki kulakta da gelişebilir. Ağır işitme kaybı ise birçok insanın sağırlık dediği şeydir. Peki, bebeklerde işitme kaybı dereceleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İşitme kaybı, bebeğin konuşma, dil ve sosyal becerilerini geliştirme yeteneğini etkileyebilen yaygın bir doğum kusurudur. İşitme kaybı kuşağın herhangi bir kısmı normal işlevini yerine getirmediğinde ortaya çıkabilir. Çoğu bebek doğumdan sonra yenidoğan taramasının bir parçası olarak işitme testine tabi tutulur. Şimdi, bebeklerde işitme kaybı dereceleri ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI

Doğuştan işitme kaybı doğumsal anomaliler arasında en sık görülen anomalilerden biridir. İşitme kaybı, kulağın herhangi bir kısmı normal şekilde çalışmadığında ortaya çıkabilir. Hafif ila ağır arasında değişebilir: Bebeğinizde işitme kaybı olabileceğini düşünüyorsanız vakit kaybetmeden sağlık uzmanına başvurun. Unutmayın! İşitme kaybı için erken tedavi bebeğinizin sağlığı ve gelişimi için çok önemlidir.

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI NEDENLERİ

Bebeklerde işitme kaybı için risk faktörleri şunlardır:

– Ailede işitme kaybı öyküsü

– Prematüre doğum

Dış veya orta kulakta bir sorun olduğunda işitme kaybı oluşabilir. Bu sorunlar, ses dalgalarının geçmesini yavaşlatabilir veya önleyebilir.

Bunlar:

– Kulak kanalı veya orta kulak yapısında değişikliklere neden olan doğum kusurları

– Kulak kiri birikmesi

– Kulak zarının arkasında sıvı birikmesi

– Kulak zarında yaralanma veya rüptür

– Kulak kanalına yapışan nesneler

– Bazı enfeksiyonlardan kaynaklanan kulak zarında skarlaşma

Başka bir işitme kaybı tipi, iç kulaktaki bir sorundan kaynaklanır. Sesi kulaktan geçiren küçük saç hücreleri (sinir uçları) hasar gördüğünde ortaya çıkabilir.

Bu tip işitme kaybına şunlar neden olabilir:

– Rahimdeyken veya doğumdan sonra belirli toksik kimyasallara veya ilaçlara maruz kalma

– Genetik bozukluklar

– Annenin rahimdeki bebeğine geçirdiği enfeksiyonlar (toksoplazmoz, kızamık veya uçuk gibi)

– Menenjit veya kızamık gibi doğumdan sonra beyne zarar verebilecek enfeksiyonlar

– İç kulağın yapısı ile ilgili sorunlar

– Tümörler

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI BELİRTİLERİ

– Yüksek seslerden korkmamak

– Söylenen şeylere tepki vermemek

– İnsan sesi veya diğer yabancı seslerin nereden geldiğini algılayamamak

– 1 yaşındayken “anne” veya “baba” gibi tek kelimeleri söylememek

– Yaşıtlarına göre geç konuşmak veya hiç konuşamamak

– Kelimeleri söylerken duraksamak

– Birden fazla sesi ayırt etmekte güçlük çekmek

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI DERECELERİ

İşitme kaybının derecesi, işitme kaybının şiddeti demektir.

Buna göre;

0-15 dB(*): Normal işitme

16-40 dB: Çok hafif derecede işitme kaybı

41-55 dB: Hafif derecede işitme kaybı

56-70 dB: Orta derecede işitme kaybı

71-90 dB: İleri derce işitme kaybı

91 dB ve üstü: Çok ileri derecede işitme kaybı anlamına gelir.

(*) dB HL: Desibel