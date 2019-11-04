Beslenme bozukluğu, vücudun besinleri absorbe edememesi ve kullanamaması veya belirli besinlerin fazla tüketilmesinden kaynaklanan yetersiz gıda veya belirli besin maddelerinin yol açtığı bozukluktur. Peki, Beslenme bozukluğu hastalıkları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

BESLENME BOZUKLUĞU HAKKINDA

Beslenme bozukluğu, vücudun besinleri absorbe edememesi ve kullanamaması veya belirli besinlerin fazla tüketilmesinden kaynaklanan yetersiz gıda veya belirli besin maddelerinin yol açtığı bozukluktur. Başka bir deyişle, Beslenme Bozukluğu, aşırı beslenme veya yetersiz beslenme nedeniyle oluşan beslenme dengesizliğidir. Diyette toksin varlığına neden olabilir. Spesifik besinlerin eksikliği genellikle çölyak hastalığı, Crohn hastalığı veya zararlı anemi gibi sindirim sisteminin bir bozukluğu ile ilişkilidir (anemi, megaloblastik gibi görünebilir). veya toksik etkilerinden dolayı belirli rahatsızlıklara neden olabilir. Çocuklarda protein yetersizliği, miyelin gelişiminde bozulmaya neden olur. Beslenme bozukluğunun örnekleri arasında aşırı enerji alımının neden olduğu obezite, demir alımının yetersizliğinden kaynaklanan anemi ve yetersiz A vitamini alımı nedeniyle görme bozukluğu sayılabilir. Beslenme sinir sistemi bozukluğu, özellikle B vitamini grubunu içerir. Beslenme bozuklukları özellikle çocukları etkileyebilir, çünkü büyüme ve gelişmeyi engeller ve enfeksiyon ve kronik hastalık gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Beslenme bozukluğu türleri

Çocuklarda görülen beslenme ve yeme bozuklukları 3'e ayrılır. Bunlar:

1. Pika

2. Ruminasyon bozukluğu

3. Beslenme bozukluğu

Pika

Besin özelliği olmayan ve yenilebilir olmayan maddeleri ısrarlı olarak yeme davranışı gösterme sorunudur. Tanı koyulabilmesi için 1 aydan fazla bu şekilde davranma ve çocukta zekâ geriliği, otizm, çocukluk şizofrenisi gibi bazı hastalıklar olmaması gerekir. Pikanın çeşitli türleri vardır en yaygın olanı kum, kil, toprak, plastik, bez, kireç, kâğıt, saç, kibrit ucu, ip yemektir. 12–24 aylıkta başlar, okul öncesi sonlanır.

Kansızlık, demir, çinko, kalsiyum eksikliği ile ilişkilendirilse de tam bir bağlantı bulunamamıştır. Bu bozukluğun ortaya çıkma nedenleri çok boyutludur. Çocuklar gelişim dönemlerine özgü olarak dünyayı tanımak için o dönemlerde her şeyi ağızlarına götürürler. Bu yüzden bu durumun pikayla ayrıştırılması gerekir. Pika görülen çocuklarda oral aktivite fazlalaşır ve bununla birlikte tırnak yeme, parmak emme görülür. Bu çocuklarda bağımlılık gereksinimleri ve agresif duyguları fazladır. Pika'nın görülme sıklığı %10 dur.

Ruminasyon Bozukluğu

Besin yutulduktan ve kısmen sindirildikten sonra, tiksinme ya da bulantı gibi bir neden olmaksızın yemeği tekrar ağzına getirmesi ve yeniden çiğnemesi olarak tarif edilmiştir. En az 1 ay süreyle böyle davranma durumunda şüphelenilmelidir. Çocukta hareketsizlik yanında rahatlama, haz alma gözlenir. Bu bozukluk sindirim sisteminden kaynaklanan hastalıklardan ayırt edilmelidir. Kötü beslenme, gelişme geriliği, susuz kalma, mide bozuklukları zaman içinde gelişebilir. Genelde 3. aydan sonra başlar ve ergenlikte azalır. Daha çok 3-12 aylar arasında, zeka geriliği olan çocuklarda ortaya çıkar. Erkek çocuklarda kızlardan 5 kat fazladır. Nedenleri hakkında birçok farklı görüş vardır. Evliliğinde sorun yaşayan ve bebeğine gerekli sevgiyi bakımı ve güveni göstermeyen annelerin çocukluklarında sıklıkla görülür.

Beslenme Bozukluğu

Beslenme bozukluğu en az 1 ay süreyle başka bir rahatsızlığa bağlı olmadan belirgin kilo kaybı veya kilo alımının uzun süreli durması ve boy uzamasının da etkilendiği, sürekli olarak yemek yemiyor olma ile kendini gösteren bozukluktur. 6 yaşından önce oluşur. Zamanında anne sütünden katı yiyeceklere geçmemek, ebeveynlerin beslenme hakkında yanlış, ısrarcı ve müdahaleci tutumu nedenleri arasındadır. Çocuklukta görülen depresyon ve aşırı kaygı durumu da beslenme bozukluğunu tetikleyebilir. Çocukta huzursuzluk, ilgisizlik, içe kapanma, ısrarcılık ve mızıldanma davranışları görülebilir.

BESLENME BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

– Anemi

– Kilo kaybı, kas kitlesinde azalma ve güçsüzlük

– Kuru, pul pul olmuş deri

– Ödem

– Saçların doğal rengini kaybetmesi

– Kırılgan ve şekli bozuk (kaşık tırnak) tırnaklar

– Kronik ishal

– Geç iyileşen yaralar

– Kemik ve eklemlerde ağrı

– Çocuklarda büyüme geriliği

– Zihinsel değişiklikler (zihin bulanıklığı ve huzursuzluk)

– Guatr

BESLENME BOZUKLUĞU HASTALIKLARI

Malnütrisyon

Çocuğun büyüme gelişme ve sağlık durumunun standartların altında olması durumudur. Kalori ve proteinden eksik bir beslenme sonucu görülür. Daha çok süt çocuklarında ve küçük çocuklarda rastlanır. Enfeksiyonlar sık görülür ve ağır geçer.

Marasmus

Protein-enerji eksikliği sonucu görülen beslenme yetersizliği hastalığıdır. Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu ilk yıl anne sütü almayan, yetersiz ek besin verilen ve anne sütünün erken kesildiği çocuklarda görülür. Marasmus, başlangıcında belirti vermez ve anlaşılır duruma geldiğinde oldukça ağırlaşır. Ailenin bilinçsiz beslenme alışkanlığı ve yanlış tutum ve davranışları nedeni ile ağlayan çocuğuna şekerli su, çay, sulu süt v.b. yiyecekleri sürekli vermesi marasmusa neden olabilir.

Kuvaşiorkor

Genellikle 1-3 yaşları arasında, proteinden yetersiz beslenen çocuklarda görülen beslenme yetersizliği hastalığıdır. Bu çocuklara şeker bebek ismi de verilmektedir.

Raşitizm

Çocuklarda protein-enerji malnütrisyonundan sonra görülen önemli beslenme sorunlarından birisi de raşitizmdir. Raşitizm, ülkemizde en sık görülen vitamin yetersizliği olup, D vitamini alımı eksikliğine bağlı olarak gelişir.

Anemi

Çocukluk demir eksikliği anemisi, çocuğun 1 ve 2 yaşları arasında sıklıkla görülür. Hücrelerdeki oksijen miktarının azalmasından dolayı, çocuğun hem öğreniminde hem de dayanıklılığında azalmaya neden olabilir. Diğer bir etkisi hastalıklara karşı direncin düşmesidir.

Basit Guatr

İyot yetersizliğine bağlı basit guatr önemli bir halk sağlığı sorunudur. İyot yetersizliği zihinsel geriliğin(Kreatinizim) başta gelen nedenidir.

Diş çürükleri

Sularda florit düzeyinin azlığı, şekerli yiyeceklerin bolca tüketilmesi, ağız ve diş temizliğine yeterince önem verilmemesi, kalsiyum içeren besinlerin az tüketilmesi diş çürüklerine neden olmaktadır. Çocuklarda diş problemlerinin azaltılması için; dişler çıkmaya başladığında oral hijyene başlaması, az miktarda tatlı tüketmesi ve yemekler arasında yapışkan, yüksek şekerli ara yemekler yememesi sağlanmalıdır. Ayrıca, bebek ve çocuklara C ve D vitaminlerinden, kalsiyumdan zengin gıdalar verilmelidir.