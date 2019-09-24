Billy Porter tarihe adını yazdırdı

Temmuz ayında 71. Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterilmesiyle bir ilke imza atan Billy Porter, pazar gecesi de Emmy’de ödül alan ilk eşcinsel ve siyahi oyuncu oldu ve tarihe adını yazdırdı. Porter'ın yarıştığı adaylar arasında Kit Harington da vardı...

71. Emmy Ödülleri'nde yarışacak adaylar geçtiğimiz temmuz ayında belli olmuş ve ünlü oyuncu Billy Porter, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında aday gösterilerek bir ilke imza atmıştı. Porter pazar gecesi düzenlenen Emmy’de ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü ve ödül alan ilk eşcinsel ve siyahi oyuncu oldu.

Porter'ın yanı sıra diğer adaylar ise şöyleydi… Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) ve Milo Ventimiglia (This Is Us)… Porter, adaylığı ile ilgili çok heyecanlı olduğunu ve nefesinin kesildiğini söylemişti.

