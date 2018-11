Bir “Umut” projesi olan Tolkido  binlerce otizmli çocuğa umut oldu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Otizmli çocuklar, beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ya da işleyişi nedeniyle iletişim problemi ve konuşma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum hem çocuklar hem de aileler için sıkıntılara yol açabiliyor. Günümüzde otizmle mücadele etmenin tek yolu eğitimden geçiyor ancak otizmli çocukların ne yazık ki çok azı okullarda eğitim alabiliyor. Can Yıldız da özel yetenekli çocukları konuşmaya teşvik etmek için Tolkido kartlarını geliştirmiş.

Tolkido, sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp, çocuğun yaşam alanındaki her nesneyi de sesli hale getiren özel bir teknolojiyi de içinde barındırıyor. Tolkido, hayata geçirilmiş bir sosyal girişim olarak Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation), Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri'nde finalist olmaya hak kazanan 10 proje arasına girdi. Tolkido bu sayede, Youthactionnet® tarafından düzenlenen “Küresel Genç Sosyal Girişimciler” programına başvuru yapma hakkı da kazandı.

BİR “UMUT” HİKAYESİ

Tolkido fikri kurucu Can Yıldız’ın otizmli kuzeni Umut için ortaya çıktı. Yıldız, Umut, 2 buçuk yaşına kadar iletişim kurabilen ve normal gelişim gösteren bir çocukken yavaş yavaş otizm belirtileri göstermeye başladı ve ardından tanı koyulduğunu belirterek, “Bu süreçten sonra zorlu bir eğitim ve kabulleniş süreci başladı. Eğitimde birçok problemle karşılaşıldı ve eğitim evde de verimli bir şekilde devam etme zorunluluğu oluşmuştu. Umut'un ailesi birçok yöntem ile evde eğitim vermeye çabalarken bende kuzenim için onun iletişim yeteneklerini geliştirecek bir iletişim aracı geliştirdim” dedi. Yıldız, ardından Tolkido Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklenip 60 adet prototip üretildiğini 18 ay boyunca tüm Türkiye'de test edilen sistem, yüzlerce otizmlinin eğitimine katkı sağladı ve geri bildirim topladığını anlattı. Bu geribildirimler ışığında Tolkido’yu baştan tasarladığını söyleyen Yıldız “OSGEB Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon desteğini de alarak Ege Teknopark bünyesinde daha detaylı çalışmalara başlandı. Üretime geçebilmek adına kitlesel fonlama kampanyası başlatan ekip, 125 bin TL fon toplanarak seri üretimi gerçekleştirdi. Şu ana dek 500'den fazla Tolkido 1500'den fazla otizmlinin hayatında yer edindi. Umut için başlayan proje şu an binlerce otizmli için bir umut kaynağı oldu. Tolkido üzerine 4 yüksek lisans tezi ve 2 bilimsel araştırma projesi yürütülmektedir ve her geçen gün akademiden büyük destek toplamaktadır. Tolkido şu an yurtdışına açılabilmek için son hazırlıklarını yapıyor” diye konuştu.

Can Yıldız kimdir?

Can Yıldız, 1993 yılında İzmir'de doğmuş ve halen İzmir'de yaşamaktadır. 2017'de İzmir Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olmuştur. 3 senedir özel eğitim alanına özel projeler geliştirmekte olup, 4 patent başvurusu yapılmış özel eğitim projeleri geliştirmiştir. Yapay zeka ve bilişsel bilimler alanında çalışmalar yürüten Can, özel eğitim alanında yenilikçi projeler üzerinde çalışmalar yapmaya devam etmekte.