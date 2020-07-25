Bitmek bilmiyor! Zayıflama çayı nedeniyle yine hastanelik oldular

Sosyal medyada reklamları yapılan bir zayıflama çayı daha vatandaşları hastanelik etti.

Sağlık Bakanlığı’nın devamlı uyarı yapmasına rağmen sosyal medyada sağlıksız ürünlerin pazarlama faaliyetleri bir türlü son bulmuyor. Mangostan isimli zayıflama çayı, insanları yeniden hastanelik etti.

Bu kez insanlara zarar veren ürün ise ünlülerin reklamını yaptığı Mangostan meyve özü içeren karışık bitki çayı… Bu çayı kullanan birçok kişi vücutta lekeler, öksürük, kusma gibi çeşitli şikayetlerle hastanenin yolunu tuttu.

ÜNLÜLER YİNE SORUMSUZCA DAVRANDI

Dünya Sağlık Örgütünün adını kullanan markayı Demet Akalın, Pınar Altuğ, Ece Erken, Gülben Ergen, İrem Derici, Yeliz Yeşilmen gibi isimler sosyal medya hesaplarından tanıttı.

Halkın sağlığı ile oynayan bu markanın ürün menajerinin Talip Demir olduğu iddia edildi. Ünlü isimlere yakınlığı ile bilinen Demir, daha önce de farklı çayların reklamı için ünlülerle iletişim kurmuş bir isim…

‘ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİR’

Sağlık Bakanlığı ve birçok doktor, daha önce defalarca insanları uyarmış ve bu tür zayıflama çaylarının ani ölümlere neden olabileceğini söylemişti. Tüm bu uyarılara rağmen ünlü isimlerin bu sağlıksız ürünlerin reklamını yapmaya devam etmesi şaşkınlık yaratıyor.