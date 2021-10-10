Biz kadınlar özgürlüğü Ulu Önder Atatürk sayesinde yaşıyoruz

Amasya’nın Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol: “Kadının olduğu yerde hayat vardır. Cumhuriyet ve Anadolu kadını alarak vatandaşlarımı anne sıcaklığı ile kucaklıyorum”.

Ali Ekber ERTÜRK

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Adı Hacıköy'dü, ardından Gümüş beldesi ile birleşip ilçe olunca Gümüşhacıköy adını aldı. Amasya'nın 25 bin nüfuslu Gümüşhacıköy ilçesi, 2 dönemdir kadın başkan Zehra Özyol'a emanet… CHP'li Başkan Özyol, “Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kadın belediye başkanı olarak, bizlere ve bu olanağı sağlayan Ulu Önder Atatürk'ü minnetle anıyorum” dedi ve çalışmalarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

VİZYONU GENİŞ BAŞKAN: Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 1962'de doğdum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme bölümü mezunuyum. Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans yaptım. Kültür Bakanlığı'nda görev aldım ve Almanya, İspanya, Mısır Macaristan'da bakanlık temsilcisi oldum. 30 yıllık bürokrasi deneyimi sonrası 30 Mart 2014'de Belediye Başkanı seçildim. 31 Mart 2019'daki seçimde de güven tazeledim.

ATATÜRK'E BORÇLUYUZ: Modern, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın bir belediye başkanı olarak, 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkını kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve şükranla anıyorum. Eğer biz kadınlar bugün düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliyorsak bunu Ulu Önder'e borçluyuz. Babam uncu Veysel'in de vasiyeti ile doğduğum topraklara hizmet etmek tek arzumdu. Kadının olduğu yerde hayat vardır. Cumhuriyet ve Anadolu kadını olarak; kiminin kızı, kiminin kardeşi, kiminin annesi oluyorum. Vatandaşlarımı anne sıcaklığı ile kucaklıyorum.

NELER YAPTIK?: Bugüne kadar Gümüşhacıköy'de hep ilkleri yapmaya çalıştık. En önemli yatırımlarımızdan biri ilçeye doğalgaz getirmemiz oldu. Şu anda ilçemizin yüzde 98'i doğalgaz kullanıyor. SUKAP projesi kapsamında 29 km kanalizasyon hattı ve 2 km yağmur suyu kanal hattı yapım çalışmaları devam ediyor. Tarihimize sahip çıkarak ilçemizde bulunan hamamları ve tarihi Han'ı restore ettik.

Oyun parkları, yeni park yapımları, parke ve asfalt düzenlemeleri yaptık. İmar planlarını yeniledik.

UYUM İÇİNDEYİZ: Belediye başkanı, şehrin dinamikleri olan tüm mülki amir ve bürokratlarla karşılıklı sevgi, saygı, hukuk çerçevesinde çalışmalıdır. Aksi takdirde şehir olumsuz etkilenebilir ve bizim buna hakkımız yok. Projelerimizde merkezi yönetimin engelleyici bir tavrı da olmadı. Bürokrasi geçmişimin, devlet ile olan ilişkilerimde bana yararı oldu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Şehrimize gelecek her yatırım için elimizi taşın altına koymaya, belediyemizi kaldıramayacağı bir borç yüküne sokmadan hizmet etmeye devam ediyoruz.

ATAERKİL YAPI, KADINI SİYASETTE ENGELLİYOR

Belediye Başkanı Zehra Özyol, kadın siyasetçi olmanın zorluklarını şöyle anlattı: “Kadın siyasetçi olmanın elbette zorlukları var ve temel nedeni ‘Erkek egemen' siyaset yapısıdır. Türkiye'de siyaseti erkek işi olarak algılayan ataerkil yapı, kadınların siyasetteki en büyük engelidir. Siyasete giriş partiler aracılığı ile gerçekleşir, siyasi parti örgütlerinin kadın adaylara yeterli desteği vermemesi, kadınların özel alanlarındaki ağır sorumluluklar, ilk sorumluluk alanının ailesi olması algısı, toplumsal ve kültürel yapı; toplumumuzdaki kız ve erkek çocuklarının yetiştirilme tarzı ve kadınlara sunulan eğitim olanaklarının kısıtlı olması ile ekonomik nedenler kadınların siyasete ilgisizliğini doğurmakta ve siyasete katılımı güçleştirmektedir.”