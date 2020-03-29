Bodrum’da korkutan hortum

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne yaklaşık olarak bir mil uzaklıkta denizin ortasında saat 09.45 sıralarında yağan yağmurla birlikte dev bir hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği hortum, bir süre sonra Yunanistan’a ait İstanköy (Kos) adası üzerinden kayboldu.

“ÖNCEKİ GELİŞİNDE FELAKETE NEDEN OLMUŞTU”

Akyarlar’daki bir restoran işletmecisi Fatih Aytaş “Hortumu denizin ortasında gördüm hemen videosunu çekmeye başladım, daha önce de böyle bir hortum gelmiş ve mahallemizde felakete neden olmuştu, sık sık yön değiştiriyordu, yaklaşık 5-6 dakika kadar devam eden hortum daha sonra İstanköy (Kos) adasının güneyine doğru yönelerek gözden kayboldu, gerçekten heyecanlı anlardı” dedi.