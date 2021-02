Bodrum’da külliyeye tepki: Biz razı değiliz, sizler razı mısınız?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi’nde 2012 yılında projesi çizilen ancak iki ay önce hafriyat çalışmaları başlatılan İslam Kültür ve Medeniyeti Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi inşaatının bulunduğu yerde Bodrum Savunması Çağrı Grubu tarafından basın açıklaması ve eylem gerçekleştirildi. Bodrumlu çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinin destek verdiği açıklamaya yaklaşık kalabalık bir grup katıldı.

BÜYÜMEK DEĞİL YAŞAMAK İSTİYOR

İnşaatın yapıldığı alana ellerinde “Bodrum Büyümek Değil Yaşamak İstiyor”, “Talana Ranta Kaçak İnşaata Hayır”, “Biz Razı Değiliz Sizler Razı Mısınız?” yazılı dövizlerle gelen eylemciler projenin ruhsatsız olarak devam ettiğini ve durdurulması gerektiğini belirtti. Basın açıklamasının yapıldığı yerde inşaat alanı önüne konulan dev tabelada projenin, Bodrum Cami Projesi olarak adlandırıldığı görüldü.

BODRUM'U BODRUM YAPAN DEĞERLER TEHDİT ALTINDA

Bodrum Savunması Çağrı Grubu adına basın açıklamasını Arif İsmet Yılmaz okudu:

– Bodrum'u Bodrum yapan bütün değerler tehdit altında. Birçok canlıya ev sahipliği yapan ormanları tehdit altında, tarihe şahitlik etmiş antik kent kalıntıları tehdit altında, yeşil ve mavinin birlikte güzelleştirdiği kıyıları tehdit altında…

– Deniz tabanını temizleyen deniz patlıcanından, oksijen üreten deniz çayırlarına kadar tüm deniz ekosistemi tehdit altında, sürekli büyütülen ve yenileri yapılan oteller nedeniyle halkın ulaşması imkansız hale gelen cennet gibi koyları tehdit altında, sürekli ve büyük oranda kaçak yapılaşma nedeniyle zeytinlikleri, mandalina bahçeleri, ılgın ağaçları tehdit altında…

– Alçak beyaza boyalı yapılar ve begonvillerle bezenmiş taş duvarların oluşturduğu yaşayan dar sokakları tehdit altında, kısacası Bodrum tehdit altında. Bugün bu tehditlerden birine dikkat çekmek; yasadışı yürütülen inşaat faaliyetlerinin durdurulması için ilgilileri göreve davet etmek amacıyla buradayız.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ İNŞAATA BAŞLANMASINA KARŞIYIZ

– Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlatılan ve 2015 yılında inşaat ruhsatı almak için belediyeye başvurulan Külliye projesi, mevcut imar planlarına ve mevzuata uygun olmadığı için reddedildi. Sonrasında vakıf, belediyenin kendilerine ruhsat vermediği iddiası ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden talepte bulundu ve 22.Ocak.2016 tarihinde Yapı Ruhsatı'nı aldı.

– Burada gözden kaçırılmaması gereken durum, Bodrum Belediyesi'nin ruhsat vermeme nedeninin keyfi değil, başvurusu yapılan projenin mevzuata aykırı oluşudur. Ama aykırılıklara rağmen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü aynı projeye ruhsat vermiştir. Bizler, yasal durum böylesine ortadayken ve nasıl bir yapı yapılacağına dair projeler ilgili belediye tarafından dahi bilinmiyorken, yıllardır hiçbir çalışma yapılmayan parselde yangından mal kaçırır gibi telaşla kazı çalışmalarına başlanmasına razı değiliz.

– Bizler, yaşadığımız bu güzel kenti seviyoruz ve rant hesaplarıyla ona zarar verecek, kimliğinden uzaklaştıracak her türlü saldırıya karşı Bodrumu savunmaya kararlıyız. Her kurumu bu mücadelede yanımızda durmaya, her yurttaşımızı savunma hattında yerini almaya davet ediyoruz.

GEREKİRSE YENİ DAVA AÇACAĞIZ

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

– Daha önce külliye ile ilgili açtığımız dava hâlâ devam ederken, şu anda tadilat projesi ile külliye camiye çevrilerek yeniden inşaata başlanmış. Bu da yasalara ve hukuğa aykırı, çünkü yeni bir projenin başlayabilmesi adı üzerinde projenin Bodrum imar ve planlarına yönelik yeni bir proje yapılması ve onaylanmasıdır. Eski proje ruhsatının süresi dolmuştur.

– Her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ruhsat yenilenmesi yapıldığını duyduk ise de Bodrum Belediyesi'ne bu konuda gelen bir bilgi yok. Öyle bile olsa proje değişikliğine gidilmesi nedeni ile tadilat değil yeni bir proje ruhsatı alınması gerekir. Bu neden devam eden davanın üzerine tüm itirazlarımıza rağmen inşaat devam ederse yeni bir dava açacağız. Çünkü başından beri projede imar mevzuatına aykırı ve hukuksuz konular değişmedi.