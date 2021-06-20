Bodrum’da yıldızlar geçidi

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına bu akşam Antik Tiyatro'da düzenlenen Elvedasız Şarkılar Konseri'ni vakıf başkanı İbrahim Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri, sanatçı Hakan Aysev ve yaklaşık bin 500 sanatsever izledi.

ANTİK TİYATRODAN YILDIZLAR GEÇTİ

Yaklaşık iki saat süren konserde sahne alan İpek Dinç, Ayben Ersoy,Emre Altınok, Elif Kaya, Keremcem, Recai Çakır, Bora Gencer, İlham Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca , Murat Kekili Türk müziğinin usta isimlerinden Barış Manço, Ayten Alpman, Veysel Aşık, Aysel Gürel, Onno Tunç, Harun Kolçak, Zeki Müren, Tanju Okan, Müslüm Gürses, Kayahan ve Metin Ersoy'un eserlerini seslendirdi.

ÜNLÜ SANATÇIDAN SEYİRCİLERE ORATORYOLU MESAFE UYARISI

Konseri seyircilerin arasında izleyen ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev konser arasında ayağa kalkarak izleyenlerin maske mesafe kurallarına uymadığını belirterek yüksek oktavlı sesi ile “Mesafe Mesafe Mesafe“ diyerek oratoryo yaptı, izleyenlerin mesafe için aralarını açtıkları görüldü.

ENGELLİ GÖRKEM SANAT MÜZİĞİ SÖYLEDİ HAYRAN BIRAKTI

Engelli arkadaşları ile sahneye çıkan engelli birey Görkem Dokur söylediği Türk sanat müziği şarkıları ile izleyenleri hayran bıraktı. Seyirciler Dokur'u dakikalarca ayakta alkışladı.

94 YAŞINDA SAHNEDE ŞARKI SÖYLEDİ CALİPSO DANSI YAPTI

Sahneye müzisyen oğlu Bora Gencer ile birlikte çıkan 94 yaşındaki sanatçı İlham Gencer kalipso kralı olarak bilinen Metin Ersoy'un Vakit Yok Gemi Kalkıyor artık şarkısını söyledi ve sahnede yaptığı danslarla izleyenleri hayran bıraktı. İlham Gencer'in dans ettiğini gören yüzlerce kişi ayağa kalkarak dans etmeye başladı. Renkli görüntüler ortaya çıktı.

YEŞİM SALKIM'DAN ATATÜRK VE CUMHURİYET MESAJI

Sahneye genç solisti ile birlikte çıkan Yeşim Salkım ise “Sanatımızın bu günleini Ulu Önder Atatürk sayesinde gördük. En büyük Türk Atatürk. Kalbimiz yüreğimiz her zaman seninle olacak, çizdiğin yoldan asla dönmeyeceğiz, bu Cumhuriyet'i korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diyerek İzmir Marşı'nı izleyicilerle birlikte söyledi. Konser sonunda tüm sanatçılar sahneye birlikte çıkarak engelli bireyler adına sahne almaktan mutluluk duyduklarını söylediler.

AVRUPA'NIN EN İYİ ENGELLİ SAĞLIK MERKEZİNE SAHİBİZ

Vakıf başkanı İbrahim Akkaya yaptığı konuşmada geceye katılan tüm sanatçı ve sanatseverlere desteklerinden ötürü teşekkür ederek “Bodrum'da yaşayan, tatillerini geçiren ve bize her zaman destek olan ünlü sanatçılarımız bu gece bizimle birlikte oldular. Pandemi sonrasındaki ilk konserde yine sanatseverler bizleri yalnız bırakmadı. 1996 yılında başladığımız engelli bireyler eğitimini sizlerin sayesinde Avrupa'nın en iyi engelli eğitim merkezlerinden biri haline getirdik. Şu anda eğitim verdiğimiz 180 engelli bireyimize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum” dedi. Akkaya konsere destek verenlere plaket verdi.