Brooke Shields 120 bin dolara satılan sanat eseri muz ile dalga geçti

Brooke Shields, geçen gün İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği duvara koli bandı ile duvara yapıştırılan muzu 120 bin dolara satmasıyla dalga geçti ve en pahalı selfie'yi çekti...

Geçen hafta dünyanın gündemi 120 bin dolara yani yaklaşık 700 bin TL’ye satılan muz oldu. İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan’ın “Komedi” adını verdiği duvara koli bandı ile duvara yapıştırılan muz eseri Art Basel’in Miami’de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarıldı. Bu durumu protesto etmek isteyen performans sanatçısı David Datuna ise, satışın olduğu gün, duvarda asılı olan ve 700 bin TL’ye alıcı bulan muzu duvardan söküp yedi…

Günlerdir sosyal medyanın gündeminde olan bu haber ünlü isimlerin de dalga geçmesine neden oldu. Son olarak, bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Brooke Shields, yaptığı selfie ile herkesi güldürdü.

Miami’de bulunan Shields, alnına koli bandı ile bir muz yapıştırdı ve ‘Pahalı bir selfie’ dedi. Ünlü oyuncunun paylaşımına onbinlerce beğeni geldi. Binlerce kişi ise eleştirel bir yorum yerine sadece güldü…