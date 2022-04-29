Bu köpekler sahibine yılda 550 bin TL kazandırıyor

İngiltere'de yaşayan Ursula Aitchison, köpekleri Hugo ve Huxley'in Instagram hesabı üzerinden yılda yaklaşık 550 bin TL kazandığını açıkladı.

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Köpek sahibi olmak bazen masraflı gibi gözükse de İngiltere’de yaşayan Ursula Aitchison için durum biraz farklı. Çünkü Aitchinson’un Golden Retriever cinsi köpekleri Hugo ve Huxley sahiplerine yılda 30 bin sterlin yani yaklaşık 550 bin TL para kazandırıyor.

İngiltere’de yaşayan bir fotoğrafçı olan Ursula Aitchison, Hugo ve Huxley’in fotoğraflarını internette paylaşarak geçimini sağlamaya karar verdi. Channel 4 Documentaries YouTube videosunda konuşan Aitchison, geçen yıl köpeklerinin 12 ayda 550 bin TL kazandırdığını söyledi.

O zamanlar Aitchison’un Instagram’da 132 bin takipçisi vardı, ancak bu o zamandan beri iki katına çıkarak 277 bine ulaştı. Aynı ölçüde kazancı da katlandı mı bilinmez ancak Aitchison’un bu şekilde gelir elde etmeye devam edeceği kesin.

Aitchison, Instagram üzerinden reklam aldığını da belirtirken, ‘Eskiden fotoğraf başına 300 sterlin (5 bin 500 TL) gibi bir ücret istiyordum. Ancak sanırım artık bunu bin sterline (18 bin TL) çıkarmalıyım.” dedi.

Aitchison, köpekleriyle birlikte ‘saçma hareketler’ yaptıkları fotoğrafların en çok beğenilenler olduğunu da söyledi.

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