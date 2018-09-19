Bu tarihi parçalıyoruz… Tarihi su kemerleri yok olmak üzere!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İzmit, dünya tarihi açısından çok önemli bir kent. Roma'nın doğudaki tek başkenti olan Nicomedia'da maalesef tarihi eserler korunmuyor, neredeyse tek bir yetkili bile tarihe saygı duymuyor. İzmit merkezinin kuzeyinde üçtepeler mevkiinde karaüzüm sirki ile üçtepelerdeki yerleşim alanı arasındaki dere yatağında kalan bölgede su kemerleri yer alıyor. Kentimizde çakıl taşı olmayan, yok edilmeyen nadir tarihi eserlerden biri olan bu su kemerleri iki katlı olarak inşa edilmiş, 15 metre yüksekliğinde. Milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Trajan döneminde kentimizin valisi Plinies tarafından yaptırılan su kemeleri Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de onarım görerek kullanılmış. Günümüzde ise adeta bir kenara atılmış durumda.

KORUMA ALTINA ALINMALI

Tarihi eserleri görmek için İzmit Üçtepeler'e gittik. Yaklaşık 15 dakika zorlu arazide yürüdükten sonra ulaştığımız su kemelerinin hemen önüne, karşı yamaçtan yol açıldığını ve kamyonların bölgeye gelerek moloz dökümü yapılmış. Çevreye gelen büyük kamyonlar su kemerlerine de büyük zarar vermiş. Duvarlarının bir kısmı yıkılan su kemerleri, sahipsiz kalmanın izlerini taşıyor. Adeta paramparça olan ve 50 metre uzunluğunu büyük ölçüde kaybeden kemerlerin taşları etrafa saçılmış… Yetkililer İzmit'te ‘Tarih Koridoru'na gösterdiği hassasiyeti bu bölgeye göstermiyor. En azından ayakta kalan birkaç taş yapı koruma altına alınmalı ancak bu konuda bir adım atılmıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN YARATTI

Hatırlanacağı üzere İzmit'te bulunan, Roma döneminden bu yana günümüze kadar ulaşan 24 kilometre uzunluğundaki tarihi Paşasuyu viyadüğe heba ediliyor. İzmit Belediyesi, Paşasuyu'nu 2015 yılında turizme açacağını duyurmuştu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında üzerinden viyadük geçecek Paşasuyu'na temeller dikildi. Üzerinde toplamda 21 su kemeri bulunan Paşasuyu'ndaki 4 kemer viyadük çalışması nedeniyle yok oldu. Hala ayakta kalan su kemerleri ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. O kemerleri ve kemerlerin olağanüstü güzelliğini Kocaelili gezgin Burak Tuncay drone aracılığıyla görüntüledi. Ayakta kalan son büyük yapıyı saran sarmaşıklar görüntüleri izleyenlere adeta görsel bir şölen yarattı.