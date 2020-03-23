Buckingham Sarayı’nda bir çalışanda corona virüsü çıktı

Prens Charles'ın corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığı konuşulurken, Buckingham Sarayı'nda ilk vaka haberi geldi. İddiaya göre bir çalışanda corona tespit edildi...

Geçen hafta, Kraliçe II. Elizabeth’in corona virüsü nedeniyle Windsor Kalesi’ne kaçtığı iddia edilmiş, daha sonra saraydan yapılan bir açıklama ile iddilar yalanlanmıştı. Ardından Prens Charles’ın corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığı haberleri gündeme gelmişti. Zira Charles, corona virüsü kapan Prens Albert ile yakın zamanda bir araya gelmişti.

Şimdi de sarayda ilk corona virüsü tespit edildi. Bir saray çalışanında corona çıkmasıyla birlikte, Kraliçe Elizabeth'e yönelik salgın endişeleri arttı ve önlemler üst düzeye çıkarıldı. Corona testi pozitif çıkan çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.