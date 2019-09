Canan Dağdeviren meme kanserini teşhis eden sütyen geliştirdi…

Canan Dağdeviren… Bazılarınız belki onun adını ilk kez duyuyorsunuz lakin kendisini dünya tanıyor… Bitmeyen kalp pilinin mucidi Dağdeviren, bilim dünyasına kattıklarıyla nam salmış isimlerden biri. ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçilen ilk Türk… İcatlarıyla ABD’nin prestijli dergilerinden Forbes’un “30 Yaş Altı Bilim İnsanı” listesine girmeyi başardı. Bunun yanı sıra, MIT (Massachusetts Institute of Technology) yayını Technology Review’ın her yıl açıkladığı ’35 yaş altı Mucitler Listesi’nde de adı var…

Dağdeviren şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyor. 28 yaşındayken dedesini kalp yetmezliğinden kaybeden ve kendisini bilime adayarak yaptığı icatlar ile dikkat çeken Dr. Dağdeviren, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı nedeniyle memleketi Sivas’ın İmranlı ilçesinde katıldığı bir söyleşide meme kanserinde erken teşhis yapan elektronik sütyenin müjdesini verdi.

Teyzesini meme kanserinden kaybettiğini söyleyen Dr. Dağdeviren, “Şu an üzerinde çalıştığımız projemiz olan elektronik sütyeni önümüzdeki yılın başında tamamlayacağımızı düşünüyorum. 5 yıl önce teyzemi 50 yaşındayken meme kanserinden kaybettik. Ona söz vermiştim. Meme kanserinde erken teşhis yapabilen bir platform yapıyoruz” dedi.