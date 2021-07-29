Caretta yuvalarının üstünde güneşlendiler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 20 caretta caretta yuvası tatilciler nedeniyle zarar gördü. Denize girmek için 24 Temmuz’da Sorgun’a gidenlerden bazılarının caretta caretta yuvalarını korumak amacıyla çakılan çıtaları yerinden söktüğü, havlu kurutmak için kullandığı ve üzerlerini örterek gölgelik haline getirdiği belirlendi.

Yuvaları bozan biri kadın iki kişi ile denize giren vatandaşlar arasında yaşanan tartışmaya Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileri de dahil oldu.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, yuvalara zarar verenler hakkında jandarmaya ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.

“Çitleri söküp, çocuklarına veya kendilerine gölgelik yapmak için kullandılar. Kimi kazıkları aldı başka yerlere koydu, kimileri aldı yuvanın ortasını kazdı” diyen Akyol, şunları söyledi:

“Geceden beri bunun mücadelesini veriyoruz. En büyük mücadelemiz de son olan olayda bir hanımefendiyle bir beyefendinin insanlara saldırması sonucunda oluştu. Öğleden sonra Manavgat Belediyesi’nin güvenliklerine saldırıldı. Biz olaya müdahale ettiğimizde sinkaflı küfürler ve çok iğrenç şeyler oldu.”

ŞİKAYETİN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Bu durumun sosyal medya üzerinde hızla yayılmasının ardından olaya karışan çiftlerden isminin Onur olduğunu söyleyen kişi Seher Akyol’u arayıp özür diledi ve görüşme talebinde bulundu.

Şikayetin geri çekilmesi konusunu düşünmediğini aktaran Akyol, “Biz onlar yaşasın diye gece gündüz uyumuyoruz, 30 saattir ayaktayız. Birçok gönüllü var burada sabaha kadar nöbet tutup devriye geziyorlar. Onların hakkına girmiş olurum vazgeçersem” dedi. (DHA)



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