Cennet koydan koltuk bile çıktı

Bodrum ilçesinde Dünya Temizlik Günü'nde "Küresel Çevre Temizliği Hareketi'nin Parçası Ol" sloganıyla Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu'nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi. 'Benim Çöpüm Değil Ama Benim Ülkem' pankartı açan gönüllüler atıkların içinden koltuk bile çıkmasına isyan etti. Etkinlikte iki saat içerisinde 85 torba çöp toplandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki turistik cennet koyda belediye ve ‘Misgibi1Bodrum’ ile ‘Let's Do It’ sivil toplum örgütleri üyelerinin katıldığı çevre temizliği gerçekleştirildi. Aralarında çocuklar ve yabancıların da bulunduğu yaklaşık 80 gönüllü ile belediye işçilerinin de katıldığı temizlikte büyük çoğunluğu piknikçilerin bıraktığı pet şişe, yemek artıkları, sigara izmaritleri, cam şişe, otomobil lastikleri, havlu, tişört, mayo benzeri 85 torba atık madde toplandı. 2 saat içerisinde toplanan bir traktör dolusu atığın temizlenmesine küçük çocuklarında yardım ettiği görüldü. Çöpler arasına atılan 2 kişilik yataklı koltuk ise görenleri şaşkına çevirdi.

“BENİM ÇÖPÜM DEĞİL AMA BENİM ÜLKEM”

Etkinlik sonunda topladıkları 85 torba çöp ile fotoğraf çektirip “Benim Çöpüm Değil Ama Benim Ülkem” yazılı pankart açan gönüllüler temizlik etkinliklerinin önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini açıkladı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetim Şefi İsmail Can Karadağ, Bodrum Belediyesi olarak temizlik etkinliklerine aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Belediye bünyemizde bulunan çevre gönüllüleri, Misgibi1Bodrum, Muğla'dan gelen Let's Do It ve diğer bazı kurumlardan gelen gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hem farkındalık yaratmak hem de çevremizin insanlara dayanıklılığını arttırıp daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Böyle etkinliklerin Dünya Temizlik Günü'nde de önemli bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Herkese örnek olmasını ve çevrenin önemine dair farkındalık yaratmasını temenni ediyoruz” dedi.

“ÇEVREYİ TEMİZ TUTMAK VATANDAŞLIK GÖREVİ”

Misgibi1Bodrum oluşumunun kurucu gönüllülerinden Safiye Özuygun ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Biz Misgibi1Bodrum oluşumu olarak ikinci senemizi bitiriyoruz. İki senedir Bodrum'un her koyuna, her dere yatağına girip temizliyoruz. Diyoruz ki, ‘Bizim çöpümüz değil ama bizim ülkemiz'. Bu cennet yeri keyfini sürdükten sonra da temiz olarak bırakmalarını istiyoruz. Belediyemizle birlikte oldukça yakın bir şekilde çalışıyoruz. Her vatandaşın çevresini temizleyerek bu ülkeye layık olması lazım” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı etkinlikte gönüllüler sahile atılan izmaritleri tek tek toplarken, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar da topladıkları atıklarla farkındalığa ortak oldu.