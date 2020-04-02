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Çıldır Gölü’nde bahar uyanışı
Çıldır Gölü’nde bahar uyanışı
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün kış aylarında yaklaşık 1 metreye ulaşan buzları çözülmeye başladı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kuşlar, göle dönmeye başladı.
Yaşam 2 Nisan 2020 - 09:53

Denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü’nün yüzeyi, kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına adar düşmesiyle buz tuttu. Gölde balık avlamak isteyenler buz kalınlığı 1 metreye ulaşan gölde, küçük delikler açarak Eskimo usulü avlandı. Gölde düzenlenen festivallerle yüzlerce kişi atlı kızaklarla gezinti yapıp çeşitli etkinlikler yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte buzlar çözülmeye başladı. Erime kıyılardan başlarken, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, kuşlar da göle dönüyor.(DHA)

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Son güncelleme: 10:55 - 02.04.2020
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