İlkbahar ve yaz başında tezgahlarda yerini alan çilek, lezzetinin yanı sıra pek çok sağlık yararları sunar. Mükemmel bir lif, C vitamini ve antioksidan kaynağı olan çileğin sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Çileğin faydaları nelerdir? Çilek neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

Çilek (Fragaria ananassa), 18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Kuzey Amerika ve Şili’den gelen iki yaban çileği türünün bir melezidir. Parlak kırmızı, sulu ve tatlı bir meyve olan çilek, içerdiği A ve C vitaminleri ve flavonoidler nedeni ile iyi bir antioksidan kaynağıdır. Peki, çileğin faydaları nelerdir? Çilek neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ÇİLEĞİN FAYDALARI

Çileğin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Sadece bir porsiyon çilek, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 150’sini karşılıyor. Bu, vücudun soğuk algınlığı ve grip, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olmak için esastır. C vitamini ayrıca, sağlıklı DNA’ya zarar veren serbest radikalleri nötralize eden bir antioksidan görevi görür.

* Çilek, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadele etmenin yanı sıra, potasyum bakımından zengin bir diyet genel olarak ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

* Serbest radikaller, vücudun kas ve dokularının iltihaplanmasına ve bozulmasına katkıda bulunur. Sonuç olarak, eklemler olması gerektiği gibi çalışmaz ve zararlı toksinler oluşur ve artrit ve gut gibi durumlara neden olur. Çileklerde bulunan antioksidanlar vücuda detoksifiye olur ve iltihabı azaltır.

* Flavonoid denilen çileklerde bulunan özel bileşenler, kanser ve oksidatif stres ile savaşma gücüne sahiptir. Antosiyaninler, kersetin ve kaempferol gibi bu flavonoidler, kanser ve tümörlerin gelişimine karşı savunma hattı görevi görür.

* Çileklerde flavonoidler, ellagik asit ve fenolik fitokimyasalların varlığı, kişinin maküler dejenerasyon gibi yaşa bağlı görme problemleri riskini azaltır. Bu antioksidan bileşikler, sağlıklı oküler yapılara zarar vermelerini önleyerek serbest radikalleri yakalar ve temizler.

* Çilekler glisemik indeks üzerinde nispeten düşüktür, bu da tüketimden sonra kan şekerinde aşırı yükselmeye neden olmadıkları anlamına gelir. Çileklerin sağladığı diyet lifi de glikozun düzenlenmesine yardımcı olur. Çilekleri dengeli bir diyetin parçası haline getirmek, diyabet riskini azaltabilir veya mevcut diyabet semptomlarını iyileştirebilir.

* Çileklerde bolca bulunan antioksidanlar, kan pıhtılarının oluşmasını önleyerek felce karşı koruma sağlar. Ek olarak, çileklerdeki potasyum, beyine kan akışını artıran, felç riskini azaltan bir vazodilatör görevi görür.

* Çilekler bağışıklık artırıcı ve antienflamatuar yararlar sağladığından alerjilere karşı mükemmel bir silahtır. Vücudun bağışıklık hücrelerinin alerjenlere karşı enflamatuar reaksiyonları kontrol etmesine yardımcı olan fisetin adı verilen özel bir anti-alerji flavonoid içerir.

* Çileklerde C vitamini vücut tarafından cilt sağlığına gerekli bir protein olan kollajen üretmek için kullanılır. Sağlıklı bir kollajen temini cildin yumuşak ve ilkbaharda kalmasına ve aynı zamanda hasarlı cilt hücrelerinin onarımına yardımcı olur. Buna ek olarak, C vitamini, cilt kanseri ve erken yaşlanma gelişimi ile mücadele serbest radikal temizleyici olarak hizmet vermektedir.