Okul öncesi dönem ve okul çağında belirgin hale gelen, sıklıkla erişkinliğe kadar süren dikkat eksikliği belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde...

Dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı gibi kavramlar genellikle çocuklar için kullanılır. Ancak dikkat dağınıklığı sadece çocuklarda değil, yetişkin bireylerde de görülen bir sorundur. Çocuklarda dikkat eksikliği belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR?

Dikkat eksikliği, basit bir dikkatsizlik veya dikkat süresinde bir azalma olarak ortaya konabilir. Dikkat, bir nesnenin üzerindeki zihinsel güçlerin yoğunluğu olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle dikkat eksikliği, dikkat süresinin ve yoğunluğunun bireyin yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır.

Dikkat eksikliği konsantrasyon ve kişinin odaklanma yeteneğini etkileyen bir semptomdur ve kişide ruh hali değişimlerine ve diğer sosyal sorunlara da neden olabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Dikkat eksikliğinin kırık bir kol veya suçiçeği gibi fiziksel bir rahatsızlık olmadığını anlamak önemlidir. Dikkat eksikliği, röntgende veya laboratuar testlerinde görünebilecek net fiziksel bulgulara sahip değildir.

Sadece belirli karakteristik davranışlara bakılarak tanımlanabilir ve bu davranışlar çocuktan çocuğa ve aynı zamanda cinsiyetlere göre değişir. Uzmanlar, erkeklerin dikkat eksikliğinden muzdarip olma ihtimalinin kızlardan üç kat daha fazla olduğunu söylemektedir. Erkekler daha fazla hiperaktivite semptomu gösterme eğilimindeyken, kızlar dikkatsiz davranış belirtileri gösterir, bunun da herhangi bir rahatsızlığa neden olma olasılığı daha düşüktür, bu nedenle muhtemelen teşhis edilmez. Dikkat eksikliği belirtileri tipik olarak erken çocukluk döneminde ortaya çıkar, ancak daha sonraki yaşamda da gelişebilir.

Çocuklarda belirtiler genellikle yetişkinlerdeki dikkat eksikliği belirtilerinden oldukça farklıdır. Bununla birlikte, çocuklarda dikkat eksikliğinin en büyük göstergesi genellikle yaşına uygun olmayan, ve diğer çevresel, psikolojik veya fiziksel faktörlerin neden olmadığı dikkatsizliktir.

Aşağıdaki belirtiler, çocuklarda dikkat eksikliğinin yaygın göstergeleridir:

– Okulda ve evde işte veya oyun etkinliklerinde dikkat edilmesi zorluğu

– Bir görev için gereken oyuncaklar, kalemler, kitaplar ya da araçlar gibi şeyleri kaybetme ya da unutma

– Hareketsiz veya sürekli çaba gerektiren aktivitelerden kaçınır veya hoşlanmaz

– Düzensizdir ve ayrıntılara çok dikkat etmez

– Önceden planlama gerektiren görevlerde sorun yaşar

– Sürekli bir şeyler unutur ve kolayca dikkati dağılır

– Yönergeleri izlemez veya görevleri tamamlamaz, çoğu zaman tamamlanmamış bir etkinlikten diğerine atlar

– Birisi onunla konuşurken dinliyor gibi görünmez

– Ayrıntılara özen gösteremez, derslerde dikkatsizce yanlışlar yapar

– Günlük aktiviteler konusunda çok unutkandır

– Hayal kurmaya eğilimi vardır

– Talimatları nadiren dikkatli ve eksiksiz takip eder

– Sinir krizi atakları yaşar

DİKKAT EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Dikkat eksikliği tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Ancak tedavi sırasında kişinin; yaşı, cinsiyeti ve yaşadığı diğer hastalıklar dikkate alınması gereken önemli noktalardır. Özellikle hiperaktivite ile birlikte görülen dikkat eksikliği farklı yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Dikkat eksikliği tedavisinde en önemli seçeneklerden birisi ilaç tedavisidir. İlaçla tedavi gören çocukların %70-80'ninde belirtilerde azalma görülmektedir. Ancak belirtilerde azalma olması bozukluğun ortadan kalkması anlamına da gelmemektedir. İlaçla tedavi, çocuk psikiyatristi gerek görüyorsa söz konusu olmalıdır. Ayrıca davranışsal ve akademik gelişme sağlanması için çocuğun psiko-eğitimsel yardımlara gereksinimi vardır. Aksi takdirde ilaçla tedavide amaca ulaşmak pek mümkün değildir. İlaç tedavisiyle eş zamanlı uygulanan bilişsel-davranışçı terapi ve dikkat artırma eğitimi gibi yöntemler tedavide iyileşme oranlarını yükseltmektedir.