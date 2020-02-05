Fallot tetralojisi birbiri ile ilişkili 4 kalp probleminden meydana gelen bir durumdur. Fallot tetralojisi olan bebekler ve çocukların cildi kanın oksijen içeriği yeterli olmadığından maviye çalan bir renk alır. Çocuklarda fallot tetralojisi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde sizler için derledik…

Bebeğin kalbinin de geliştiği fetal gelişim sırasında meydana gelen ve vakaların çoğunluğunda nedeni bilinmeyen fallot tetralojisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Çocuklarda fallot tetralojisi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

FALLOT TETRALOJİSİ NEDİR?

Fallot tetralojisi 4 ayrı kalp anomalisini birden içeren, sık görülen bir doğumsal kalp hastalığıdır.

Bu anomaliler şunlardır:

Ventriküler septal defekt (kalbin karıncıkları arasında delik). Kalbin iki karıncığı arasında geniş bir delik bulunmaktadır ve oksijenden fakir kan sağ karıncıktan sola geçmektedir. Bu şekilde oksijenden fakir olan kan akciğerlerde oksijenlendirilemeden aorta yoluyla vücuda gönderilir.

Pulmoner stenoz (akciğer atardamarında veya çıkış yolunda darlık). Bu dar bölge nedeniyle oksijenden fakir kan yeteri kadar akciğere gönderilemez. Darlığın ciddiyeti çocuktan çocuğa farklılık gösterir ve esas olarak morluğun (siyanoz) derecesini belirler.

Sağ ventrikül duvar kalınlaşması. Karıncık duvarı normale göre daha kalındır.

Aort (Ana atardamar) direkt olarak karıncıklar arası delik üzerindedir ve her iki karıncıktan da kan alır.

Alttaki iki kalp boşluğu (ventriküller) arasında delik bulunur. Kanı vücuda götüren ana damar olan aort damarı ventriküller arasındaki deliğin üzerinde yer alır. Akciğerlere kan götüren ana damar (pulmoner arter) daralmıştır. Sağ ventrikül kas tabakası kalınlaşmıştır. Bu anomaliler bebeklerde kanın oksijen seviyesinin normalden daha düşük olmasına neden olur. Bunun sonucu olarak da cilt, dudaklar, el ve ayak tırnakları mavi renk alabilir.

Fallot tetralojisi olan bazı bebeklerde kalbin üst boşlukları arasında delik olması (atrial septal defekt) gibi diğer kalp defektleri de olabilir.

FALLOT TETRALOJİSİ NEDENLERİ

Fallot tetralojisi bebeğin kalbinin de geliştiği fetal gelişim sırasında meydana gelir. Vakaların çoğunda Fallot tetralojisinin nedeni bilinmemektedir. Anne beslenmesinin yetersiz oluşu, viral hastalıklar ve genetik bozukluklar gibi faktörler hastalık riskini artırır.

FALLOT TETRALOJİSİ BELİRTİLERİ

Fallot tetralojisinin en büyük belirtisi bebeğin cildindeki morarmadır. Bebeklerin gelişimi normaldir ama ağlarken, kaka yaparken, beslenirken ya da uyandıktan sonra vücutlarında ani morarmalar görülmeye başlar. Bu morarmalar nöbet şeklindedir.

Mavi bebek sendromu genelde doğumun hemen ardından tespit edilir ama hastalığın şiddetine göre daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Bu çocuklar efor sarf ettiklerinde ani bayılmalar ve nefes darlıkları yaşayabilirler.

FALLOT TETRALOJİSİ TEDAVİSİ

Bu hastalıkta kendiliğinden düzelme veya açıklığın kapanması söz konusu olmadığından, cerrahi olarak düzeltme ameliyatına kesin gerek vardır.

Ameliyat öncesi hastalara genellikle kalp kateterizasyonu uygulamak gerekir. Ülkemizde artık her yaşta bu hastalığın tedavisi mümkün olmaktadır. Bazı bebeklerde akciğer atardamarı iyi gelişmemişse, düzeltici ameliyattan önce yardımcı bir şant ameliyatı ile bu damarların gelişmesi sağlanmalıdır.