Corona virüsü vakaları her geçen gün biraz daha artarken hayatını kaybedenlerin sayısı giderek çoğalıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle psikolojik olarak çöküş yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz ve en çok da çocuklarımız için endişeye kapılıyoruz. Peki, çocukları corona virüsünden nasıl koruyabiliriz?

“Corona virüsü çocukların sağlığını tehdit ediyor mu, etmiyor mu?” derken, sayısı az olmakla birlikte çocuk ölümlerine de ne yazık ki şahit olduk. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan çocuklarda öldürücü sonuçlara neden olan virüse karşı çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Çocuklar ve gençlerin bu virüse yakalanmalarından çok yayma riskine karşı alınan tedbirlerde hala devam ederken çocuklar bütün gününü evde geçiriyorlar.

Bu dönemde ailelere düşen en büyük görevlerin başında çocukları corona virüsüne karşı korumak geliyor. İşte çocuklarınızı korona virüsüne karşı korumanın yolları…

HİJYENE ÖNEM VERİN

Covid-19’a karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında temizlik geliyor. Çocuklarınızın ellerini yemeklerden önce ve sonra mutlaka yıkayın. Su ve sabunla 20 saniye boyunca çocuklarınızın ellerini iyice yıkamalarını sağlayın.

ASLA DIŞARI ÇIKARMAYIN

Çocuğunuzun sağlığını riske atmamak için evde bulunmalarını sağlayın. Çocuklar tüm gün evde sıkılabilir ve kendilerini sokağa atmak için huysuzlaşabilir ancak çocuğunuza durumun ciddi olduğunu ve ilerleyen günlerde her şeyin eskisi gibi olacağını anlatın.

BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİN

Çocuğunuzun hastalıklardan korunabilmesi için bağışıklık siteminin güçlü olması gerekir. Bu nedenle sağlıklı beslenmelerini ve uykularını yeterli bir şekilde almalarını sağlayın.

MİSAFİR KABUL ETMEYİN

Eğer evde çalışan anne ya da baba varsa mutlaka eve geldiğinde dezenfekte olmalıdır. Eve girildiğinde çocuklarla asla temas içinde bulunmamak gerekir. İçeri girildiğinde ilk olarak eller ve yüz su ve sabunla yıkanmalı hatta duş alınarak evdekilerin sağlığı korunmalıdır. Dışarıdan evinize gelen misafirleri evinize almamaya özen gösterin ve asla misafir kabul etmeyin.