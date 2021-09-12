Çocukluk hayalinin peşini bırakmadı, İETT otobüsünün direksiyonuna geçti

Babası İETT’den emekli, eşi 25 yıllık İETT şoförü olan Sevinç Akgün, kurumun 51 kadın şoföründen biri... “Her şey cesaretle başlıyor... Başarabiliyorsunuz işte” dedi.

Fatma VURGUN

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İki çocuk annesi Sevinç Akgün, sağlık yöneticiliği ve lojistik mezunu… Uzun yıllar tekstil sektöründe moda tasarımı, stilistlik yaptı. Babası İETT'den emekli. Bu sebeple profesyonel şoförlük, küçük yaşlardan itibaren hayallerini süsledi. Hayat arkadaşı Mehmet Akgün de 25 yıllık İETT şoförü. Hayalinin gerçeğe dönüşmesi ise iki yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Kadınların kentte ve yönetimde sözü olacak” deyip İETT bünyesine kadın şoförler alınacağını duyurmasıyla başladı. Paylaşımı gören arkadaşları, Akgün'e müjdeyi verdi.

“Babamla çok gurur duyuyordum. Benim hayalim de bu babadan kalma meslek aşkıydı” diyen Akgün artık, 150 yıldır İstanbullulara hizmet veren İETT bünyesindeki 51 kadın şoförden biri. Akgün, şunları anlattı:

■ İBB Kariyer üzerinden başvurumu yaptıktan sonra mülakat ve sınavlar oldu. Eğitim süreci başladı. Zorlu bir süreçti. Ve şu an buradayım. İşimi severek yapıyorum, yıllık iznimde bile özledim işimi.

■ Her sabah, eşimle garaja gidip otobüsü teslim alıyorum ve yolcu taşımaya başlıyorum. İki çocuğum var. Molalarda eve gidip günlük ev işlerini ve yemeklerimi yapıyorum.

■ Her şey bir cesaretle başlıyor. Erkek egemen bir toplumda çalışmak çok kolay değil ama başarabiliyorsunuz sonuçta bunu. Sanki yıllardır burada çalışıyormuşum gibi belki babamdan kaynaklıdır. O yüzden hiç zorlanmadım.

■ Seyir halindeyken, bir İETT otobüsü ile karşılaştım. İkimizden birinin yol vermesi gerekiyordu. Bana hoş bir edayla yol verilince, eşim olduğunu gördüm. Çok hoşuma gitmişti. Koskoca İstanbul'da eşimle karşılaşmak tuhaf bir duyguydu. Çok centilmence. Böyle güzel anılar biriktiriyoruz.

Abla, ne yapıyorsun in aşağı…

Sevinç Akgün başından geçen olayları şöyle anlatıyor: “Şoför mahalline bakmadan otobüse binenler bazen ‘Hayırlı işler ağabey' diyorlar. Ben ‘Teşekkür ederim' deyince dönüp tekrar bakıyorlar. Bazıları şaşkınlıktan AKBİL basmayı unutuyor. Fotoğraf çektirmek istiyorlar, merak ediyorlar. Bir ara körüklü otobüs kullanırken karşıdan gelen biri ‘Abla, ne yapıyorsun abla, in aşağı' demişti.”

En büyük zorluk kuralsızlık

İşinin zorluklarından bahseden Akgün, en büyük sorunun kuralsız araç kullanan sürücülerden kaynaklandığını ifade etti. “Direksiyonda kadın gördüklerinde yol veriyorlar. Trafikte ayrıcalığımız oluyor” dedi.