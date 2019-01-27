Çocukluk hobisi, ona Hollywood yollarını açtı

Gişe ve reyting rekorları kıran tarihi dizi, film ve tiyatro gösterileri taht, zırh, kılıç, ok, yay, mızrak, kalkan, miğfer, maske gibi aksesuar, kostüm ve dekorlarıyla dikkati çekiyor. Aktörleri sahnelenen karakterlere uygun hale getiren bu unsurlar, usta ellerde zahmetli çalışmalarla tasarlanıyor. Sinema filmlerinin hikaye ve ana unsurlarını belirgin kılan güçlü sembol tasarımları ilmek ilmek dokuyan, atölyelerinde hayal gücünü materyallerle dizayn eden “gizli kahramanlar”, bir giysi ya da takı için bazen günler veya haftalarca, kimi zaman da aylarca çalışıyor.

Tasarımcı Ahmet Murat Efe de sahne arkasında rol alan gizli kahramanlardan biri. Başarısı ülke sınırlarını aşarak birçok ödüle layık görülen Efe, Hollywood filmlerine de kostüm, aksesuar ve dekor hazırlıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Ahmet Murat Efe, çocukluk hobisinin mesleğe dönüştüğünü söyledi.

Genç yaşlarda savaş gereçlerine ilgi duyduğunu anlatan Efe, baba mesleği demirciliğin de mesleğe başlamasında etkili olduğunu, amatör şartlarda başladığı işinde profesyonelliği çaba harcayarak yakaladığını anlattı.

Birçok ünlü dizi ve filmdeki simgesel tasarımlarda imzası bulunan, başarısı ülke sınırlarını da aşan, yurt dışında da önemli projelerde yer alan Efe, Hollywood’da bir belgesel çalışmasına tasarımlarıyla katkı sağladığını dile getirdi. Amerika’dan Çin’e tasarımlarıyla kendini ispatlayan Efe, bazı tasarımların “gerçeğinden daha gerçek” şeklinde değerlendirildiğini kaydetti.

HAKAN: MUHAFIZ DİZİSİNİN ARAP HANÇERİNİ DE TASARLADI

İstenen ürünün materyaline göre özel çalıştıklarını aktaran Efe, son olarak Netflix’teki Türk dizisi “Hakan: Muhafız”daki Arap hançerini ve “Vuslat” dizisindeki Ariflerin Satrancı’nı tasarladıklarını ifade etti.

Ahmet Murat Efe, tasarımlarını kaliteden ödün vermeden gerçekleştirdiğine, izleyiciye en doğal ve gerçeği yansıtabilmek için ısrarcı olduğuna işaret etti.

Başarısını prensiplerine borçlu olduğuna değinen Efe, “Ben hiç kimseye en basit bir tiyatro, bir sahnede dönecek bir şey için kını olmayan bir kılıç vermiyorum. Bunlar yüzyıllardır taşındığına göre bir mantığı var. Bana göre doğrusu bu. Bu benim için bir detaydır. Kendi adıma, verdiğim parçayı doğru, estetik ve dönemine uygun yapmaya çalışıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Atölye çalışmalarında hayal gücü ve bilgiyi ortak kullandığını belirten Efe, şunları kaydetti:

“Hayal gücü ve bilgi beraber. Onu bilmezseniz, garabet şeyler çıkmaya başlıyor. Bizden istenilen şeylerin çoğu kullanılabilir nesneler olduğu için burada bir fonksiyon var; ağırlığı, oranları, malzemesi… Burada mühendis gibi davranmalısınız. Sonra estetik ve kozmetik tarafı geliyor. Ne formda olacağı ve yüzeyinin nasıl görüneceği. Eski mi, paslı mı, suyun içerisinden mi çıktı? Bunların hepsi bir taraftan birikmeye devam ediyor. O kadar çok yönlü ki… İlimi, bilimi, sanatı derken hepsini yoğurmak zorundasınız.”

AA