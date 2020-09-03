Kök ve dalları köpürdüğü için sabun otu, sabun çiçeği ve köpürgen gibi isimler verilen çöven otu, ayrıca helva yapımında kullanıldığı için helvacı kökü olarak da bilinir. Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’da yetişen bitkinin kökü, büyük ve kalın, dışı hafif kırmızımtırak, çiçekleri ise; pembe, beyaz ve salkım şeklindedir. Türkiye'de 50 çeşit çöven otu yetişir ancak 5 türü ekonomik değeri yüksek olanlar arasında yer alır. Peki, çöven otunun faydaları nelerdir? Çöven otu neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kök ve yaprakları ile bitki çayı olarak tüketilen ve bu sayede insan sağlığı açısından pek çok yararı bulunan çöven otu, karanfilgiller bitki ailesinin bir üyesidir. Çöven otunun diğer birçok bitkiden farklı olarak en şaşırtıcı özelliği dallarının ve kökünün köpürebilmesidir. Peki, çöven otunun faydaları nelerdir? Çöven otu neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.



ÇÖVEN OTUNUN FAYDALARI

Çöven otunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Çay olarak tüketildiğinde balgam söktürücüdür.

– Romatizmal ağrıları hafifletir.

– Bağırsakları temizler.

– Ateş düşürücüdür.

– İdrar söktürücüdür.

– Regl ağrılarını en aza indirir.

– Kabızlığa iyi gelir.

– Avrupa’da lösemi ilaçlarında kullanılır.

– Göğsü yumuşatır ve daha rahat nefes almayı sağlar.

– Çöven otunun sabunu akne tedavisinde etkilidir.

– Kaşıntıyı yok eder.

– Çay olarak tüketildiğinde bağırsakları temizliyor.

– Yorgun ve gergin vücudu rahatlatıcı etkiye sahiptir.

– Egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

– Uyuz tedavisinde kullanılabilir.

ÖNEMLİ NOT: Çöven otu, belli oranda toksin içermektedir. Bu sebeple çay şeklinde tüketmeye özen göstermek gerekir. Sık olarak tüketilmesi ishale neden olurken, ayrıca kişiyi sık idrara çıkmaya zorlayabilir. Hamile ve emziren kadınların kullanmaması tavsiye edilir.