Dans yarışmasında Rusya-Ukrayna savaşı krizi

Rusya-Ukrayna savaşı İngiltere'nin BBC televizyonunda yayınlanan ve çok izlenen dans yarışmasını da vurdu. Programdaki Rus dansçıların tepkilerin hedefi olduğu ve bir sonraki sezonda yer alıp almayacaklarına karar verileceği öne sürüldü.

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İngiltere’de 19 sezondur yayınlanan ve ülkenin en çok izlenen şovlarından biri olan ‘Strictly Come Dancing’ isimli dans yarışmasında, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kriz çıktı.

Yarışmada yer alan dans eğitmenlerinin, Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından şovda yer alıp almaya devam edip etmeyeceği konusunda ikiye bölündüğü bildiriliyor.

Rus dansçılar 32 yaşındaki Katya Jones ve 32 yaşındaki Luba Mushtuk, ülkenin St. Petersburg şehrinde doğdu.

İngiliz The Sun gazetesi, programın, dansçılarla ilgili tepki topladığını açıklarken, yapımcıların dansçıların geleceğiyle ilgili karar vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, “Gerginlikler yüksek ve bu konuda çok güçlü bir beklenti var, bazı dansçılar yapımcıların bir karar vermesini ve “bir sonraki dizi için geri gelemezsiniz” demesini istiyor. ‘ dedi.

İsmi açıklanmayan kaynak, “Televizyondaki en büyük şovda oldukları göz önüne alındığında, zaten eleştiriye açıklar ve bunun yalnızca tartışmaya yol açacağından endişe ediyorlar.” dedi.

İsmi açıklanmayan kaynak, Katya ve Luba’nın ‘yanlış bir şey yapmadıklarını’ ve duruma ‘içleri sızlandıklarını’ da sözlerine ekledi. İkili, daha önce de barışı destekleyen sosyal medya paylaşımları yapmışlardı.

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