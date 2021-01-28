‘Dayanacak gücümüz kalmadı, 97 yıllık pastaneyi kapattık’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, “Bazı dostlar, diyorlar ki dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok. Her şey ortada. Birileri buralardan nemalanmak istiyor” dedi. Ancak asırlık bir dükkan daha kepenk indirmek zorunda kaldı.

Ortahisar Gazipaşa Caddesi’nde bulunan ve 1924 yılından itibaren babadan oğula geçerek işletilen tarihi pastanenin kaderi, 2011 yılında değişti.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazipaşa’da, belediye önce trafiği tek yönlü yaparak yolun sol tarafını da otopark haline getirdi. Pastane ile birlikte bir çok esnafın işleri bu uygulamayla bozuldu.

Hatta dönemin AKP’li Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile esnaf bu durum hakkında görüşmeler yaptı. Ancak değişen bir şey olmadığı gibi lokanta, pastane gibi işletmelerin de dışarıya masa koyması yasaklandı. Bu dönemde bir çok işyeri kapanmak zorunda kaldı, tarihi pastane direndi.

PANDEMİ SON DARBE OLDU

Gazipaşa Caddesi’nde yapılan trafik düzenlemeleri ve araçların pastanenin ön tarafına park etmesi nedeniyle işleri iyice bozulan tarihi Selim Pastanesi’ne son darbe pandemiden geldi. 97 yıldır ara vermeden çalışan ve bir çok insanın anısının olduğu pastane 21 Ocak günü kapandı.

“VERİLEN SÖZLERİN HİÇBİRİ TUTULMADI”

Pastaneyi işleten Selim Akgün, cadde esnafına verilen sözlerin hiç birinin tutulmadığını belirterek şöyle konuştu: “1990 yılında bayrağı ben aldım. 31 yıldır ben işletiyorum. Önce bulunduğumuz caddeyi otoparka çevirdiler ve iş yerlerimizin önünü kestiler. Daha sonra kaldırımı kullanmamıza izin vermediler. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de pandemi darbe vurdu. Son bir yıldır da bununla mücadele ediyoruz.

Esnafa kimsenin katkısı yok. Ben ayda 5 bin lira elektrik parası veriyorum. Kapatma kararı aldık ama çok üzüldük. Binlerce insan aradı veya mesaj çekerek üzüntülerini dile getirdi.”

Selim Akgün vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine 100. yılda yeniden Selim pastanesini hayata geçirebileceğini söyledi.

Diğer taraftan kapatılan Selim Pastanesi’nin önüne “Şimdilik buraya kadar. Kuruluş tarihi 1924” afişi asıldı.

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