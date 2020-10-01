Delphine Boel mahkeme kararıyla ‘Prenses’ oldu!

Belçikalı tanınmış sanayici Jacques Boel’in nüfusuna kayıtlı olan 52 yaşındaki sanatçı Delphine Boel, 2013 yılında biyolojik babasının Kral 2. Albert olduğunu söyleyerek 7 yıl süren bir hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Annesi Barones Sybille de Selys Longchamps’ın 1960’lı yıllarda Kral Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini savunan Boel, “Kral’ın yasal kızı” olarak tanınmak istedi.

Tahtı 21 Temmuz 2013’te oğlu Filip’e devreden 2. Albert, uzun süre bu iddiayı reddetti. Brüksel Mahkemesi’nin DNA testi talebi, 7 yıllık davanın sonuçlanmasında rol oynadı.

DNA TESTİNİN AÇIKLANMAMASINI İSTEDİ

Kral 2. Albert’e yapılan DNA testi sonuçlarının kamuoyuna açıklanmaması talebi Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Kral Albert, bu yılın başında Delphine Boel’un yasal babası olduğuna artık itiraz etmeyeceğini açıkladı.

“BABAM BİR SUÇLU OLSAYDI YİNE AYNI ŞEYİ YAPARDIM”

Böylece Kral 2. Albert’in kızı olduğu DNA testi ve yargı kararıyla kesinleşen Delphine Boel, yaklaşık 7 yıl devam eden yasal sürece ilişkin olarak, “Bunu çocuklarım için yaptım çünkü onların nereden geldiklerini merak etmelerini istemedim. Babam bir hayvanat bahçesi işçisi, hatta bir suçlu olsaydı yine aynı şeyi yapardım” diye konuştu.

Boel bu kararın ardından yasal babası olan 2. Albert’in diğer 3 çocuğu ile aynı muameleyi görmek, soyadını taşımak ve prenses ünvanını elde etmek için yeniden dava açtı.

BOEL’UN ÇOCUKLARI “PRENS” VE “PRENSES” OLDU

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Brüksel Temyiz Mahkemesi’nin 10 Eylül’de başlayan davaya ilişkin kararını 29 Ekim’de açıklaması bekleniyordu. Ancak mahkeme Delphine Boel’un talebini onayladığı açıklandı. Resmi kaynaklar tarafından kamu yayıncısı VRT’ye doğrulanan karara göre, Boel resmen “Belçika Prensesi” ve “Majesteleri” ünvanlarına sahip oldu.

Belçikalı sanatçı, yasal babası olan 2. Albert’in soyadını taşımaya da hak kazandı ve adı Delphine van Saxen-Cobourg-Gotha olarak değişti. Karar nedeniyle Boel’in çocukları Josephine ve Oscar da, prenses ve prens ünvanını taşıyacak.

Annesinin eski eşi Jacques Boel’dan kalan yüklü bir servetin sahibi olan Delphine Boel’un, Belçika Kraliyet Ailesi’nin mirasından pay alıp almayacağı açıklanmadı.