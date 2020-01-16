‘Demet Akalın bile randevu aldı, Ekrem İmamoğlu alamadı’

Habertürk’te yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programına gazeteci İsmail Saymaz’ın açıklamaları damga vurdu. Saymaz, programda Prof. Dr. Mehmet Şahin’e “Demet Akalın’ın bile rahat rahat randevu aldığı Cumhurbaşkanı’na beş kez vurup randevu almadı. Adil olmanızı istiyorum. 16 milyon bir şehrin randevu alamayışı, buna karşı Demet Akalın’ın randevu alması tuhaf görünmüyor mu size?” sorusunu yöneltti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Şahin ise bu soruya şöyle yanıt verdi: “Ben de bazen bir bakandan randevu istiyorum, ben de alamıyorum. Bir isim vererek, ülkeye mal olmuş bir sanatçının, izleyicisi de vardır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kıyaslama yaparak bir yere koymak doğru bir şey değil. Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir sanatçısıdır.”

İkili arasında gerçekleşen bu diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

ESKİ EŞİ VE HANDE YENER İLE CUMHURBAŞKANI’NA GİTMİŞTİ

Demet Akalın, geçtiğimiz yıl boşandığı Okan Kurt ve bir dönem küs olduğu Hande Yener ile birlikte İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve fotoğraf çektirmişti. Bu görüşme o dönemde yoğun tartışmalara sebep olmuştu.