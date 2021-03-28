Denizler onlara emanet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Deniz Polisi Şube Müdürlüğü, Balat'ta ahşap tarihi bir binada hizmet veriyor. Gözlerden uzak bölgede, kıyıda teknelerle her an görev bekleyen deniz polisinin başında bir kadın emniyet müdürü bulunuyor. Burada görev yapan deniz polisleri “su üstü” ve “su altı” olarak 2 birimden oluşuyor. Su üstü görev birimleri kaçak avlanan tekneler, denizi kirleten gemiler, akaryakıt kaçakçılığı gibi suçlara müdahale ediyor. İstanbul Deniz Şube Müdürlüğü'nde 4 tekne bir de zodyak tipi bot bulunuyor. Teknelerde görev yapan polisler arasında 4 kadın polis var.

HAZIRLANMALARI 10 DAKİKA

Kadın polislerden ikisi gemi kaptanı olarak görev yapıyor. Kadın kaptanlar, 1000 beygirlik tekneleri küçük bir “joystick”le kontrol ederek, İstanbul sularını güvende tutmak için ellerinden geleni yapıyor. Denizcilik eğitimi sonrası, Çanakkale'de verilen kursların ardından gemi kaptanı olmaya hak kazanan deniz polisi kaptanları bir ihbarda, ekip olarak en kısa sürede olay yerine gidiyor. Bu görev için teknelerin sınırları zorlanıyor. Özellikle denize düşen bir kişi olduğunda, su altı ve su üstü ekipleri hazırlanıyor. Boğaz Köprüsü'nden atlayan bir kişi için dalgıç ekipmanlarının hazırlanması, olay yerine ulaşmak ve dalgıçların denize girmesi en fazla 10 dakika sürüyor. “Kurbağa adam” olarak adlandırılan dalgıç polislerin görevleri ise biraz farklı. Onlar, özel kıyafetleri ve oksijen tüpleriyle bazen denizin dibindeki suç delilini arıyor. Bazen devlet büyüklerinin kıyılarda yapacakları programlar öncesi su altı aramaları yapıyor. Diğer bir görevleri de suya düşmüş kazazedelerin aranması. Polisler, bu birimde çalışmak için zorlu bir sınavdan geçiyor.

Zorlu geçen sınavlar

Kurbağa Adam olmak isteyenlerin öncelikle polis olması gerekiyor. 35 yaşından gün almamış her polis, Kurbağa Adam olmak için açılan sınavlara katılabiliyor. Bu sınavlarda su altında 30 metre tek nefeste yüzebilmek, 300 metre serbest yüzüşü 6 dakika 40 saniyenin altında tamamlamak, 5 metre derinlikten 7 metre ara ile bırakılmış 2 cismi suya girerek tek nefeste çıkarmak gerekiyor. Bunlarla da bitmiyor. Su altı aşamalarını geçenler için bu sefer karadaki elemeleri başlıyor. Kurbağa Adam olmayı hedefleyenlerin 3 kilometre mesafeyi 12 dakika 40 saniyede bitirmesi, 40 şınav, 50 mekik, 8 barfiks çekmesi şart. Tüm aşamalarda bir etabı bile başaramayan adaylar eleniyor. Kazananlar Çanakkale'de 2 aylık bir eğitim sonrasında, “Kurbağa Adam” olarak göreve başlıyor. Yaptıkları bir çalışmaya katıldığımız kurbağa adamlar, Haydarpaşa Limanı yakınında denize atılmış suç delili olabilecek 2 materyal için dalış gerçekleştirdi. Üzerlerindeki yaklaşık 45 kiloluk tüp ve malzemelerle boğazın soğuk sularına dalan 2 dalgıç, 24 metrede deniz dibinde yapılan aramalarda, aranan o delili bulmayı başardı. Yüzeyde yapılan çalışmalarda ise balıkçı tekneleri ve tur tekneleri denetlendi. Kıyıdaki kalabalığa, pandemi sebebiyle, kurallarla uyulması için anonslar yapıldı. Çalışmaların ardından Balat'taki merkezlerine dönen polisler, ilk iş olarak teknelerinin temizliğini gerçekleştiriyor.

EN BÜYÜK EĞLENCELERİ KÖPEKLERLE OYNAMAK

Emniyet bahçesinde dinlenme alanları olan polislerin en büyük eğlencesi ise şubenin maskotu haline gelen 3 Alman Çoban Köpeği'yle oynamak oluyor. 3 köpek, deniz polislerine o kadar alışmış ki, dönüşlerde kıyıda bekleyerek ekiplerin yolunu gözlüyorlar.

TEKNELER DENETLENİYOR

Gündüz yapılan çalışmaları tamamlayan deniz polisi ekipleri mesailerini tamamlarken, akşam çalışacak ekip göreve başlıyor. Gece çalışacak ekipler de diğer mesai arkadaşları gibi birçok olaya müdahale ederken, boğaza kıyısı olan eğlence merkezlerinde de ses denetimleri ve eğlence teknelerinde coronavirüs sebebiyle alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetliyor.