Devlette ‘Rehber Köpek’ dönemi

Engellilere yardımcı olan rehber köpekler için TBMM’ye kanun teklifi verildi. Teklifte, rehber köpeklerin kamu binaları dahil her tür işyerine girebilmesi, ulaşımdan ücretsiz yararlanması istendi. Yasa teklifi kabul edilirse engelli bireylerin yanındaki rehber köpekler, tüm ulaşım araçlarından da ücretsiz yararlanacak.

Başak KAYA/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından hazırlanan kanun teklifinde, engelli bireylerin bağımsız yaşam imkanlarını geliştirmek amacıyla kamusal ve özel alanlarda rehber köpek kullanımının önünün açılması istendi.

Ağbaba teklifin gerekçesinde, “Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımlarını sağlamak için, rehber köpeklere dair düzenlemeler de yapılmalıdır. Rehber köpekler, engelli bireylere destek olmak amacıyla eğitimden geçmektedir'' denildi ve şu görüşler savunuldu:

EV SAHİBİ KISITLAYAMAYACAK

“Türkiye nüfusunun yüzde 12,5'i, engelli bireylerden oluşmakta ve aileleriyle birlikte 20 milyonu aşan bir nüfusa denk gelmektedir. Engelli bireylerin, toplum içinde herhangi bir kısıtlama olmadan yaşaması gerekmektedir. Türkiye'de 4 bin civarında rehber köpek vardır. Rehber köpekler, tüm kamu ve özel alanları kısıtlama olmaksızın kullanabilmelidir”

Yasa teklifi kabul edilirse engelli bireylerin yanındaki rehber köpekler, tüm ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak. Kamu ve özel tüm iş yerlerine de girebilecekler. Kiracı ile ev sahibi arasındaki kira sözleşmelerinde, rehber köpek gerekçe gösterilerek kısıtlama yapılamayacak. Engelli bireyler ise rehber köpeklerin yaratabileceği zarardan sorumlu olacak.