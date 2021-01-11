Didim Derneği uyardı: Deniz patlıcanlarının azalmasıyla birlikte denizlerde kirlilik artacak

Didim Derneği, yüksek protein değeri nedeniyle yurt dışında çok talep gören, son aylarda ihracatın gözde ürünü haline gelen deniz patlıcanlarının bilinçsizce toplanmasının, deniz eko sistemini ileriki yıllarda da denize dayalı turizmi bitireceği uyarısı yapıldı.

Aydın’ın Didim ilçesindeki deniz patlıcanı avcılığına dikkat çekilen dernek açıklamasında “Deniz patlıcanlarının azalması, yok olma tehlikesi ile birlikte denizlerimizdeki kirlenmenin artacağı; kirliliğin artması ile özellikle kıyı turizm bölgelerindeki deniz turizmin cazibesini yitireceğini söylemek hatalı olmaz. Bütün bu gelişmeler, ülkemizin turizm sektöründen elde ettiği geliri riske sokacaktır” denilerek ülke ekonomisinin zarar göreceği vurgulandı.

TURİZM Mİ, DENİZ PATLICANLARI MI?

Didim Derneği açıklamasında 2019 yılı deniz patlıcanı ihracatı rakamlarıyla, turizm gelirleri karşılaştırıldı.

Açıklamada; “Ülkenin her iki kalemde elde ettiği gelirler açısından bakarsak aslında bindiğimiz dalı kesiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin 2019 yılında deniz patlıcanı ihracından 30 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Oysa ki aynı yıl, Ege Bölgesi'nin ülkemize turizm sektörüne katkısı, deniz patlıcanı avcılığının yaklaşık 300 katı, 8 milyar 630 bin dolar gerçekleşmiştir. Konuya sırf ekonomi açısından bakan yetkilileri, bu rakamsal değerler ile sorunu tekrar gözden geçirmeye davet ediyoruz” denilerek “Doğa biz insanlar olmadan yaşar; ama insan doğa olmadan yaşayamaz” uyarısı yapıldı.