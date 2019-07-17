Dikildikten 14 yıl sonra çiçek açtı

Fatsa Belediyesi tarafından 2005 yılında dikilen ve ‘yüzyıl bitkisi’ olarak adlandırılan agave kaktüsü, dikildikten tam 14 yıl sonra çiçek açtı. 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan agave bitkisi, Fatsa ilçesinde 8 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı. Halk arasında ‘sabır otu’ ve ‘yüzyıl bitkisi’ olarak adlandırılan kaktüs, çiçeğindeki tohumların toprağa düşmesiyle yeniden yeşeriyor.

(İHA)