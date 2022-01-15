Diyarbakır’da hamsi festivali: “Halay da bizim horon da”

Diyarbakır'ın Dağkapı Meydanında Halay da bizim, Horon da bizim temasıyla hamsi festivali düzenlendi. Festivalde pişirilen 3 ton hamsi, 15 bin kişiye dağıtıldı.

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Sur Belediyesi ile kardeş belediye olan Trabzonun Of Belediyesi, Dağkapı Meydanı’nda Halay da bizim, horon da bizim temasıyla düzenlenen hamsi festivali, yoğun ilgi gördü.

Dağkapı Meydanında oluşturulan mutfakta büyük kazanlarda Of’tan getirilen hamsiler özenle pişirildi. Protokol tarafından, ekmek arasına konulan hamsiler, sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı. 3 ton hamsinin pişirildiği alanda, 15 bin kişiye dağıtım yapıldı. Festival, horon ile halay ekiplerinin gösterisiyle devam etti.

DHA

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