Doğum gününü kutlayan şirkete tazminat ödettirdi

ABD'nin Kentucky eyaletinde, kendisinde stres ve kaygı bozukluğu yarattığı uyarısına karşın, şirketinin doğum günü partisi yaptığı bir adam, 450 bin dolar tazminat almaya hak kazandı.

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Şikayetçi Kevin Berling, Gravity Diagnostics şirketinde 2019 yılında, istemediği halde düzenlenen doğum günü partisinin, kendisinde bir dizi panik atak başlattığını iddia etti.

Berling ayrıca, şirketinin kendisine engelli olduğu için ayrımcılıkta bulunduğunu savundu. Şirket ise suçlamaları reddediyordu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kenson Bölge Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, kaygı bozukluğu bulunan Berling, müdürüne, herhangi bir kutlama istemediğini, çocukluğundaki kötü anıları hatırlatarak, panik atağa yol açabileceğini söyledi.

Şirketin çalışanlarına mini kutlama düzenleme geleneği bulunuyordu.

Ancak Berling’in talebine karşın, Covid-19 testleri yapan şirket Ağustos 2019’da sürpriz bir partisi düzenledi ve bu panik atağa yol açtı. Berling hızlıca partiyi terk edip, öğle yemeğini arabasında yedi.

Dava dilekçesinde, Berling’in ertesi günkü iş toplantısında “üzerine gidilip, eleştirildiği” ve “iş arkadaşlarının neşesini çalıp, küçük bir kız çocuğu gibi davranmakla” suçlandığı belirtildi. Gergin geçen toplantının bir panik atağı daha tetiklediği, daha sonraysa şirketin 8 Ağustos gününün geri kalanı ve 9 Ağustos’ta Berling’i eve yolladığı kaydedildi.

11 Ağustos’ta da şirket, Berling’i iş yeri güvenliği kaygılarını gerekçe göstererek kovdu. Dava dilekçesinde, şirketin kendisine engelli olduğu için ayrımcılık yaptığını ve doğum günü partisi yapılmamasını istediği için kendisine adil olmayan bir şekilde misillemede bulunulduğunu iddia etti.

Geçen ay sonu biten davada jüri Berling’in duygusal stres için 300 bin dolar, kaybettiği maaş ödemeleri için de 150 bin dolar almasına hükmetti.

Şirketin İdari Müdürü Julie Brazil, Gravity Diagnostics’in Berling’in iş sözleşmesini feshetme kararının arkasında durduğunu söyledi ve “işyerinde şiddet politikasını” ihlal ettiğini savundu.

“KURBAN ÇALIŞANLAR”

Brazil “Bu davada benim çalışanlarım kurban, davacı değil” dedi ve kararı temyiz etmeyi değerlendirdiklerini belirtti.

Berling’in avukatı Tony Bucher ise BBC’ye yaptığı açıklamada müvekkilinin şirkette herhangi birine yönelik kovulmayı hak edecek kadar tehdit oluşturduğuna dair “kesinlikle hiçbir kanıt” olmadığını savundu.

Bucher “Panik atak geçirdi. Hepsi bu. Gravity Diagnostics’in temsilcisi panik atak geçirdiğindeki tepkilerini anlayamadı, rahatsız oldular ve bir tehdit oluşturduğunu sandılar. Psikolojik sorunları olan insanların tehlikeli olduğunu, şiddet dolu davranışa dair hiçbir kanıt bulunmadan düşünmek ayrımcılıktır” dedi.

Ulusal Akıl Sağlığı İttifakı’ndan alınan bilgiye göre 40 milyonun üzerindeki Amerikalı, bir başka deyişle nüfusun yaklaşık % 20’si kaygı bozuklukları yaşıyor.