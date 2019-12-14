Dönmez: Madencileri zeytin üreticisi yaptık

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, TBMM’de sert eleştirilere uğradı. Kazdağları başta olmak üzere doğanın tahribine onay vermekle suçlanan Dönmez ise, “Bakanlık olarak vandalist bir ruhla, çevreyi tahrip eden bir algıyla karşılanıyoruz ama bu doğru değil” diye konuştu.

Madencilik faaliyeti bittikten sonra bölgede rehabilitasyon çalışması yapıldığını söyleyen Dönmez, “İşletmeci, faaliyeti sonrası orayı eski haline getirmek zorunda. Geçenlerde bir madencimiz geldi. Bana zeytinyağı getirdi, uluslararası ödül almışlar. Kömür madenini kapattıktan sonra zeytin ağacı dikiyorlar, zeytinyağı üretip altın ödül alıyorlar. Fırsat bulursam sizlere de göndereceğim” dedi.

Dönmez, maden sahalarının rehabilitasyon sonrası çevre açısından eski haline geldiğini savunarak, “Evinize bile bir tadilat yaptırırken, bir boya yaptırırken birkaç gün süreyle -başta ev hanımları olmak üzere- rahatsızlık çekiyoruz. O açıdan biraz sabırlı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.